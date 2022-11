Vor etwa einem Jahr kam es am Töbele in Meersburg zu einem schweren Hangrutsch. Ganze Massen an Erde rutschten auf die Straße. In dessen Folge wurde der Boden am Hang gesichert, sodass dieser nicht weiter abrutscht. Um einem Szenario wie diesem vorzubeugen, finden aktuell Arbeiten an einem Hang im Meersburger Gehautobel statt.

Die Überbleibsel zweier Leitpfosten (links) sind bereits deutlich am Hang abgesunken. Sie standen vor einiger Zeit noch direkt oben an der Straße. | Bild: Lippisch, Mona

In den vergangenen Jahren rutschte der Boden dort an einer Stelle immer weiter ab. Problematisch: In unmittelbarer Nähe zum Hang sind Rohre des Abwasserzweckverbands verbaut. „Würde der Boden weiter absinken, wären irgendwann die Rohre betroffen und am Ende hätten wir Abwasser im Bodensee“, erklärt Peter Gress, Leiter des Meersburger Bauamts. Deswegen werden 35 Meter des Hangs aktuell gesichert. Die Arbeiten haben vergangene Woche begonnen und sollen – sofern das Wetter mitspielt – bis Ende November abgeschlossen sein.

Video: Mona Lippisch

So lange ist der Tobel aus Gründen der Sicherheit gesperrt. Doch Gress weiß, dass sich viele Spaziergänger nicht an die Schilder halten, die den Durchgang verbieten. „Morgens sind die Absperrungen oft verschoben, teilweise wurden auch schon Bänder zerschnitten“, erzählt der Bauamtsleiter und ergänzt: „Die Sicherheit scheint manchen egal zu sein.“

Peter Gress ist Leiter des Bauamts Meersburg. Ihn ärgert es, dass sich Spaziergänger nicht an die Absperrung im Gehautobel halten. Sie würden ihre eigene Sicherheit gefährden, sagt er. | Bild: Mona Lippisch

Vorbereitungen dauerten etwa ein Jahr

Bevor die eigentlichen Arbeiten im Tobel anfangen konnten, war im vergangenen Jahr noch einiges zu erledigen. So mussten beispielsweise einige Gutachten erstellt werden. Anhand der Befunde konnte sich die Stadt darauf einigen, welches Sanierungsverfahren am Hang schließlich zum Tragen kommt. Im Anschluss wurde ein geeignetes Ingenieurbüro damit beauftragt, die Statik zu berechnen.

Bevor die Arbeiten am Hang beginnen konnten, wurden zahlreiche Gutachten erstellt. Dieses zeigt den Boden an besagter Stelle mitsamt seinen verschiedenen Schichten. | Bild: Mona Lippisch

Und auch der Bauhof hatte im Vorfeld viel zu tun. „Die Bäume und Sträucher im Bereich der Arbeiten mussten beispielsweise stark zurückgeschnitten werden“, erklärt Peter Gress. Eine Verzögerung gab es dann auch noch durch die verschobenen Lieferzeiten der Beton- und Stahlelemente. Aus den ursprünglich angegebenen sechs Wochen Lieferzeit wurden nach und nach zwölf Wochen.

Zwölf solcher Stahlträger werden im Abstand von 2,5 Metern im Hang befestigt. | Bild: Mona Lippisch

Maßnahme kostet 100.000 bis 120.000 Euro

Seit vergangener Woche sind die eigentlichen Arbeiten am Hang nun im Gange. Um den Boden langfristig zu festigen, werden zwölf Stahlträger mit einer Länge von acht Metern in den Boden gebohrt. Dafür wird ein spezielles Gerät genutzt, das den Boden kraftvoll durchdringt.

Video: Mona Lippisch

Zwischen den Trägern wird der Boden ausgebaggert, anschließend werden Betonteile eingespannt. „Diese Konstellation soll dafür sorgen, dass der Hang nicht weiter abrutscht“, erklärt Peter Gress. Die Maßnahme kostet die Stadt Meersburg etwa 100.000 bis 120.000 Euro.