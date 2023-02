Stetten – Nicht nur der Name ist neu, wenn das Gartencenter Röhm an der Stettener Hauptstraße 30 am Freitag, 10. Februar um 9 Uhr die Türen öffnet. Die Besucher können sich ebenso auf innovative Ideen rund um die Themen Pflanzen, Wohnen und Gestalten freuen. „Ich habe versucht, dem Sortiment mehr Tiefe zu geben“, unterstreicht Inhaber Axel Röhm. Die Angebotspalette wird demnach von preiswert bis exklusiv reichen und sowohl klassische Frühlingsblumen als auch größere, exotische Pflanzenarten und besondere Arrangements beinhalten.

Floristik vergrößert

Darüber hinaus wurde der gesamte Bereich der Floristik vergrößert und mit Licht und Holzelementen ausgestaltet. An fachliche Beratung zur Umsetzung von kundeneigenen Ideen ist gleichermaßen gedacht. In allen Abteilungen bis hin zum Gewächshaus soll fachlich beraten werden. „Wir haben viele erfahrene Mitarbeiter“, sagt Röhm mit Blick auf sein Team aus 29 Floristen und Gärtnern. Sogar eine Floristik-Auszubildende gehört dazu.

Die im Röhmschen Repertoire enthaltenen Mooswände kann der Kunde in einem neu geschaffenen Aufenthaltsbereich nebst Kaffeeecke gleich live bewundern. Der Pflanzenfachmann arbeitet seit sechs Jahren mit dem Konservieren von Moos. „Da wir die Mooswände selber herstellen, gehen wir auch hierbei gerne auf Kundenwünsche ein,“ sagt der zertifizierte Innenraumbegrüner. Neben dem Bearbeiten von Moos gestaltet Röhm Skulpturen aus Pflanzen. Die Kunstwerke finden ihren Platz im Eingangsbereich des 17¦000 Quadratmeter großen Centers.

Mit Alkohol haltbar gemachte und mit Lebensmittelfarbe eingefärbte Rosen gehören gleichfalls zum Sortiment. Zum Eröffnungswochenende am Freitag und Samstag werden sie als besondere Okkasion angeboten. Diese sogenannten Infinity-Rosen sind gemäß Röhm bis zu vier Jahre haltbar. An beiden Tagen können sich die Besucher auf weitere Eröffnungsangebote freuen. Außerdem wird gegrillt und für die Kinder gibt es eine Bastelaktion. Den Gästen soll ein rundum gelungenes Einkaufserlebnis geboten werden, bei dem für jeden Gast etwas dabei ist, so das erklärte Ziel.

Räumlichkeiten umgestaltet

Für eine gemütliche Einkaufsatmosphäre sorgen laut Röhm die energetisch sanierten, frisch renovierten und mit viel Holz wohnlich umgestalteten Räumlichkeiten. „Unsere Kunden werden begeistert sein“, ist sich auch die stellvertretende Geschäftsleiterin Sonja Hauser sicher. Sie ist seit 26 Jahren in dem Stettener Betrieb tätig und selbst ausgebildete Floristin.

Was ihr und ihrem Chef besonders am Herzen liegt, ist das Aufzeigen von Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wollten nicht einfach nur Produkte verkaufen. Vielmehr sei es ihr Wunsch, Menschen nahe zu bringen, wie sie ihr Zuhause und ihren Garten mit Pflanzenmaterial schön gestalten können. „Wir wollen Freude vermitteln am Leben mit Dekoration und Pflanzen“, bringt es Röhm auf den Punkt. Damit die Kundschaft sieht, wie mit Blumen und Grün gestaltet werden kann, wird es floristisch vorgestaltete Pflanztöpfe, Schalen und Körbe geben. Als Beispiel nennt Hauser mit Frühlingsblumen bepflanzte Schalen oder Kräuterkörbe zur Grillsaison. In einer Kombination mit trendigen Dekorations- und Geschenkartikeln plus Feinkost könne schnell ein zauberhaftes Geschenk daraus werden. Röhms Stellvertreterin verweist dabei auf das Neuangebot von Gourmetware aus dem Stuttgarter Raum bestehend aus Gewürzen, Dipspezialitäten und Likören.

Modernes Ambiente

Ebenfalls neu im Sortiment sind exklusive Glaswaren sowie die handgefertigten Allgäuer Heilkräuterkerzen und Schweizer Duftkerzen. Auch die angesagten Geschenkaccessoires der Designerhandwerker von „goodoldfriends“ werden der Kundschaft gefallen, ist sich Hauser sicher. Sie findet, dass die kreativen Accessoires aus Draht, Papier oder Porzellan perfekt zu dem modernen Geschäftsambiente von Gartencenter Röhm passten.

Das Gartencenter

Das Gartencenter Röhm an der Stettener Hauptstraße 30 in Stetten öffnet am Freitag, 10. Februar um 9 Uhr seine Türen. Auf einer Verkaufsfläche von 17¦000¦Quadratmetern erwartet die Besucher innovative Ideen rund um die Themen Pflanzen, Wohnen und Gestalten. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und an Samstagen von 9 bis 14 Uhr.