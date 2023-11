Gegen 20.15 Uhr übersah nach Polizeiangaben am Freitagabend eine Autofahrerin in der Daisendorfer Straße in Meersburg eine dunkel gekleidete Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte. Trotz Brems- und Ausweichmanöver wurde die Passantin vom Auto erfasst.

Die Passantin musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, heißt es weiter. Am Auto entstand Schaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro.