Am Wetterkreuz in Meersburg wurde am Samstagabend bei Einbruch der Dunkelheit das Funkenfeuer gezündet. Zahlreiche Menschen kamen an den Höhenweg, um den großen, brennenden Holzhaufen bei Glühmost und Bratwurst zu bewundern.

Ein wahres Lichtspektakel zeigte sich am Samstagabend beim Funkenfeuer am Wetterkreuz in Meersburg. | Bild: Achim Mende

Funkenfeuer sind besonders häufig im schwäbisch-alemannischen Raum zu sehen. Sie werden traditionell am Sonntag nach Aschermittwoch gezündet, in manchen Gemeinden schon am Samstag, wie beispielsweise in Meersburg oder auch in Uhldingen.

So schön brennt das Meersburger Funkenfeuer am Wetterkreuz. | Bild: Achim Mende