Hundert Jahre nach der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff zog ihr Urgroßneffe Heinrich von Bothmer mit seiner Frau Helen ins Fürstenhäusle. Heute vor 84 Jahren, am 29. August 1936, heirateten sie in New York. Helen von Bothmer stiftete 1956 den Droste-Literaturpreis für Dichterinnen, mit dem seither deutschsprachige Schriftstellerinnen ausgezeichnet werden, teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit.

Helen von Bothmer, 1908 als Helen Davis in einem kleinen Ort in Missouri in den USA geboren, absolvierte Ausbildungen zum Model und zur Modezeichnerin. Heinrich von Bothmer-Schwegerhoff wurde 1897 in Berlin-Charlottenburg geboren. Er arbeitete in den 1930er Jahren für die Carl-Schurz-Gesellschaft im deutsch-amerikanischen Kulturaustausch. Während des Zweiten Weltkrieges zog das Paar zunächst nach Berlin.

Ehemann kommt in französische Kriegsgefangenschaft

Heinrich von Bothmer wurde als Kriegsberichterstatter an die Ostfront versetzt und auch Helen musste Schreckliches im Krieg mitmachen, wie sie in ihrer Biografie „Asche und Rubin“ schrieb. Nach dem Krieg sorgte sie dafür, dass ihr Mann aus französischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Gemeinsam zogen sie nach Meersburg, um sich vom Krieg zu erholen, heißt es weiter.

Es war das Zuhause von Annette von Droste-Hülshoff und später Helen von Bothmer. | Bild: Carla Müller

Helen von Bothmer kümmerte sich um das von Marie von Bothmer 1923 eingerichtete Droste-Museum im Fürstenhäusle. Sie griff auf weitere Leihgaben und Erinnerungsstücke der Verwandtschaft zurück. Durch ihre Arbeit war es möglich, dass am 24. Mai 1948 mit dem 100. Todestag von Annette von Droste-Hülshoff das Fürstenhäusle wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte.

Heinrich von Bothmer starb am 18. Oktober 1950 im Alter von 53 Jahren. Helen von Bothmer lebte bis 1996 und kümmerte sich nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten über viele Jahre um den Nachlass der Dichterin. Der Droste-Preis wurde erstmals 1957 vergeben. Der Hauptpreis für das Gesamtwerk einer Schriftstellerin ist heute mit 6000 Euro dotiert. Seit 2003 vergibt die Stadt Meersburg zusätzlich einen Förderpreis für junge Autorinnen, die am Anfang ihres Schaffens stehen.

Die Öffnungszeiten des Fürstenhäusle sind Montag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Familien 12,50 Euro. Ermäßigter Eintritt: 2,50 Euro. Durch die Hygieneregeln kann es zu Wartezeiten kommen.