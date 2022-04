von Lorna Komm

Der Früchtebrunnen – auch liebevoll Früchtlebrunnen genannt – stand seit 1994 in der Oberstadt auf dem Glatten Stein beim Staatsweingut. Nun hat er einen neuen Standort und ist bereits wieder in Betrieb. Er steht jetzt im Stadtgarten am Bodenseeufer. Anfang Dezember war er per Spezialkran abgebaut worden.

Steinmetz repariert die Schale des Brunnens

Über den Winter wurde er auf dem Gelände des städtischen Bauhofs saniert. „Die abgebrochenen Früchte konnten wir fixieren“, sagte Bauhofleiter Thomas Ritsche, aber für die Sanierung der Wasserschale wurde Steinmetz Christian Herter engagiert. Durch Frostschäden war ein kleines Teil des Tellers abgebrochen.

Anfang März kam das auch Früchtlebrunnen genannte Kunstensemble an seinen neuen Platz im Stadtgarten am See. | Bild: Lorna Komm

Anfang März wurde der Brunnen an seinen neuen Platz am Bodensee gebracht. Hier ist er nun Teil einer stimmigen Gesamtanlage, wie der stellvertretende Bürgermeister Peter Schmidt bei der Inbetriebnahme sagte: „Es kommt zusammen, was zusammen passt.“

Neuer Standort wird stark frequentiert

Im Stadtgarten mit den Rebhängen dahinter und dem See davor, sehe er in der Anlage sehr gut aus, meinte Schmidt. Der vorherige Standort sei nicht so stark von Passanten frequentiert gewesen und auch verkehrstechnisch für den Fall eines Feuerwehreinsatzes schlecht positioniert gewesen. „Hier sind Gäste, Spaziergänger und Kommunikation.“

Das Schild mit dem Namen der Künstlerin Elisabeth Wagner ist im Stadtgarten gut sichtbar. Am Glatten Stein hing es an der Wand des Staatsweinguts. | Bild: Lorna Komm

Künstlerin gibt Zustimmung zum Umzug telefonisch

Die Künstlerin Elisabeth Wagner, die den Brunnen entworfen hat, sei mit dem neuen Platz ebenfalls einverstanden, berichtete Schmidt. Die mittlerweile in Hamburg lebende Professorin für Bildhauerei an der Muthesius-Kunsthochschule Kiel wäre gerne zur Einweihung gekommen, sei aber verhindert und habe ihre Zustimmung zum Umzug telefonisch mitgeteilt. „Sie wollte die Verbindung Bodensee, Frucht und Wein und freut sich, dass der Brunnen wieder fließt“, teilte Schmidt mit.

Wasser für Früchtlebrunnen kommt aus dem Bodensee

Mittels einer Pumpe wird der Brunnen nun mit Bodenseewasser gespeist und das durch einen kleinen Kanal fließende Wasser gelangt wieder zurück in den See. „Somit wird kein Trinkwasser verschwendet“, sagte Bauhofleiter Thomas Ritsche. Dabei sei es nicht einfach gewesen, die Genehmigung zu bekommen. Noah Ehlers, Mitarbeiter der Abteilung Bauen und Gebäudemanagement, erzählte, dass die Anfragen bis zum Regierungspräsidium gegangen seien.

Die Gesamtanlage des Brunnens im Stadtgarten. Im geschwungenen Kanal fließt das Wasser bis zum Bodenablauf. Bald sollen bunte Pflanzen im noch tristen Steinbeet wachsen. | Bild: Lorna Komm

„Das Amt für Wasser und Bodenschutz wollte detaillierte Pläne über die Pumpe und Leitungen“, erläuterte Ehlers. „Sobald eine fest installierte Wasserentnahme geplant ist, braucht man Genehmigungen, egal wie klein oder groß die Anlage ist“, erklärte er. Außerdem müsse durch einen speziellen Saugkorb sichergestellt werden, dass keine Fische mit angesaugt werden.

Schale ist Teil einer bepflanzten Gesamtkomposition

Die Planungen für die formschön geschwungene Gesamtkomposition hatten Dominic König und Claudia Gumpp von der Stadtgärtnerei entworfen. „Wir haben farbige Stauden, großwachsende Gräser und eine Umrandung aus Thymian eingepflanzt“, erklärte König.

Schale wie auch die Früchte selbst sind frisch saniert. | Bild: Lorna Komm

Momentan ist die farbige Pracht kaum zu erahnen. Große, graue Steine dominieren zur Zeit den Anblick. Der Leiter der Stadtgärtnerei, Thomas Biller, erläuterte die Gründe. Zum einen sei es dem steinigen Bodenseeufer nachempfunden, zum anderen habe die Wahl des Untergrunds auch hygienische Gründe.

Holzschnitzel als Untergrund wurden verworfen

„Holzschnitzel hätten vielleicht Hunde angelockt, ihr Geschäft zu verrichten“, sagte Biller. Weiterhin hätte bei einer Verwendung von Holzschnitzeln die Gefahr bestanden, dass sie in den Gully gelangen und den Abfluss verstopfen. Doch die Steine sollen nicht lang zu sehen sein, „innerhalb einer Saison wird es bunt“, versprach Planer König.