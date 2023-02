„Endlich wieder Flohmarkt in Stetten“, sagt Andrea Lebek. Die Meersburger Schulsozialarbeiterin verkauft Bücher, Skischuhe und altes Geschirr ausschließlich beim Stettheimer Dienstagsflohmarkt. Sie liebe einfach das Flair in der kleinen Seegemeinde, unterstreicht sie. So wie Lebek geht es auch Christoph Rexroth. „Der Markt hier ist so originell, wir kommen jedes Jahr her“, schwärmt der Owinger. Seine Kostüme für die Straßenfasnet kaufe er immer hier. Diesmal hat er eine alte Milchkanne ergattert. Die Kanne brauche er zum Schnaps machen.

Tochter Carolin hat es auf alten Schmuck abgesehen. Die Rucksäcke, in denen sie ihre Schnäppchen verstauen, haben sie ebenfalls von hier. Närrisch und bunt kostümiert sind sie und haben Spaß mit der ganzen Familie. Sogar Großmutter Rexroth ist fröhlich mit von der Partie. Was den Rexroths besonders gefällt, ist die Vielfalt der privat angebotenen Raritäten.

Max Bodenmüller ist einer der Privatleute, die ihre Schätzchen feilbieten. Der Salemer war schon beim Rosenmontagsmarkt in Neufrach und preist die Bestände aus seiner früheren Flohmarktleidenschaft. Eine Winde zum Aufrollen einer Wäscheleine hat er dabei oder ein Uralt-Radio und einen Handbohrer von anno dazumal. Das Geschäft laufe okay, sagt er. Der berentete Geschäftsmann sagt, er schätze die lockere Atmosphäre und die zwanglosen Begegnungen.

Genauso geht es Sabine, Theresa und Stephanie Groß an ihrem Stand. Munter plaudernd, bieten sie den Hausstand der verstorbenen Oma an. „Uns war es zu schade, die vielen gut gehüteten Sachen wegzuschmeißen“, meint Stephanie Groß und zeigt auf teils unbenutzte Geschirrsets und Bleikristallvasen. „Wir sind Neulinge“, gesteht Groß, es mache aber jede Menge Spaß, resümiert die Frickingerin. Was sie komisch gefunden habe, seien diejenigen Käufer gewesen, die morgens noch im Dunkeln mit Taschenlampe gezielt nach bestimmten Dingen wie Rosenkränzen und Schmuckstücken gesucht hätten. „Was die Leute alles so kaufen“, wundert sich Groß insgesamt über die Vielzahl an Kuriositäten, die in der kleinsten Bodenseegemeinde den Besitzer wechseln. Die einen wollten es loswerden und die anderen hätten offensichtlich ihre Freude daran, so die Erkenntnis des ersten Groß‘schen Flohmarkt-Projekts.

Familie Schulz aus Markdorf gehört zu den glücklichen Findern. Beide freuen sich an einer weißen Spardose in Auto-Form. Die sei als Geschenk gedacht für ihren Sohn, der auf einen eigenen Wagen spare. Freude herrscht nicht nur vor und hinter den Ständen. Höchst zufriedene Gesichter machen auch Bene Müller und Alexander Cerny vom Vorstand der Narrengemeinschaft Hasle-Maale, die das Flohmarktevent regelmäßig organisiert. Der stellvertretende Zunftmeister sagt, er sei froh über das sonnige Wetter. Das sei ideal für den Flohmarktbesuch und locke erfahrungsgemäß Hunderte von Gästen an. Dass es diesmal aufgeht mit den Kosten, hoffen Cerny und Müller sehr angesichts der Besucherströme, die an den rund 70 Ständen vorbeiflanieren.