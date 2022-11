Ein Brandfall, bei dem Kinder und deren Angehörige beteiligt sind, ist eine äußerst emotionale Angelegenheit. Davon können sich rund 150 Stettener Bürger bei der Jahresschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Stetten an diesem Samstagnachmittag überzeugen. Das Szenario für die 66 Einsatzkräfte: ein Brand mit starker Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Kindergartens Farbenfroh.

Als Grund gibt der die Übung moderierende Kommandant Dagobert Heß einen technischen Defekt an einem Laptop-Akku an. Im Inneren des Gebäudes befinden sich seiner Erklärung nach noch neun Kinder und zwei Erzieherinnen. Die Pädagoginnen setzen den Notruf ab und führen die Kindergruppe geschlossen hinaus auf den nahegelegenen Sammelplatz des Grundschulhofs.

Während die Feuerwehr probte, verfolgten besonders viele Eltern mit jüngeren Kindern den simulierten Brandeinsatz. | Bild: Martina Wolters

Anwohner brechen mit Rauchgasvergiftung zusammen

Unabhängig davon machen sich zwei Anwohner ins Gebäudeinnere auf, um mit Hilfe eines Pulverlöschers selbst tätig zu werden. Beide erleiden gemäß Trainingsannahme eine Rauchgasvergiftung und brechen bewusstlos zusammen. Für die informierte Rettungsleitstelle handelt es sich damit um die Lage „F2 Brand -Mensch in Gefahr.“ Die Stettener Feuerwehrleute bekommen daher Verstärkung von Feuerwehrkameraden aus Meersburg sowie dem Roten Kreuz mit der Schnelleinsatzgruppe.

Als das erste Einsatzfahrzeug eintrifft, quillt dichter Rauch aus der linken Gebäudeseite. Eine Anwohnerin macht die Einsatzkräfte darauf aufmerksam, dass sich ihr Mann und ein Nachbar im Kindergarteninnern befinden. Einsatzleiter Hubert Weber beginnt sofort, die Lage gründlich zu erkunden, und dringt dabei bis zur Rauchgrenze vor. Der Feuerwehrkommandant erklärt, die gründliche Lageerkundung sei dringend notwendig, um sichere Informationen zu haben. Denn das, was gemeldet worden ist, werde nicht immer so vorgefunden. „Eine Einsatzfahrt gleicht manchmal einem Überraschungsei“, so Heß.

Bewusstlose werden gerettet und dem Roten Kreuz übergeben

Nach dem Erkundungsgang sind für Weber und seine Helfer die Aufgaben klar: Es müssen zwei vermisste Personen gerettet und der Brand muss bekämpft werden. Wasserversorgungen werden aufgebaut und Atemschutzträger tasten sich durch den Rauch ins Gebäudeinnere, um die beiden mittlerweile bewusstlosen Personen herauszubringen und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Meersburg zur weiteren Behandlung zu übergeben.

Fabian Matschinsky und Bettina Schweger mimen Eltern, die wegen des Brandes im Kindergarten aufgeregt sind. Beruhigt werden sie von Rotkreuz-Mitglied Markus Klein und Bürgermeister Daniel Heß (von links). | Bild: Martina Wolters

Verzweifelte Eltern werden von Nachsorgediensten betreut

Vor dem Kindergarten spielen sich mittlerweile dramatische Szenen ab. Die Statisten Fabian Matschinsky und Bettina Schweger mimen eindrücklich betroffene Eltern, die verzweifelt nach ihren Kindern suchen. Aufgefangen werden sie von Markus Klein und Bärbel Meier-Wichmann vom Notfallnachsorgedienst des DRK für Menschen, die von einem Unglück direkt betroffen sind. Sie verteilen Teddybären an die von der Jugendfeuerwehr dargestellten Kindergartenkinder und führen beruhigend Gespräche mit den aufgebrachten Eltern.

Lob vom Kreisbrandmeister für Einbindung der Dienste

Ulrike Müller-Kretschmann steht ebenfalls bereit. Sie vertritt den Einsatznachsorgedienst des Kreises, der Einsatzkräften bei schwierigen Einsätzen seelischen Beistand leistet. Für Kreisbrandmeister Alexander Amann ist die Entscheidung, die beiden Dienste für Betroffene wie für Rettungskräfte mit einzubeziehen, richtig. „Bei einer Brandsituation in einem Kindergarten ist so ein Betreuungsangebot extrem wichtig“, betont Amann. Gerade in kleineren Orten wie Stetten sprechen sich laut Kreisbrandmeister Brandereignisse oft schnell herum. Hinzu kommen seiner Erfahrung nach die hohe Emotionalität auf Elternseite. Daher müsse unbedingt, wie von der Stettener Wehr getan, an die Betreuung der Eltern gedacht werden.

Dass so viele Stettener die Hauptübung verfolgen, wertet der moderierende Kommandant Dagobert Heß (rechts) als Zeichen der Wertschätzung. | Bild: Martina Wolters

Kreisbrandmeister Alexander Amann und Kommandant Dagobert Heß sind am Ende der Übung sehr zufrieden. „Es war eine gute, saubere Übung“, sagt Amann. Es sei alles ruhig und sachlich abgearbeitet worden. Die lange Corona-Pause habe er nicht bemerkt. Heß freut sich über die vielen Zuschauer, die – anders als bei einem Unfall – bei einer Jahresübung ausdrücklich erwünscht seien. „Da zeigt sich die Wertschätzung der Bürger.“

Ben (hier neben Jugendwartin Christina Mayr) fungiert als Gruppenführer und sagt seinen Kameraden von der Jugendfeuerwehr, was bei der Übung zu tun ist. | Bild: Martina Wolters