von Lorna Komm

Stolz zeigt Kommandant Hartmut Schucker den neuen Alarmeingang, der sich nun im hinteren Bereich der Feuerwache Meersburg befindet – vom Allmendweg her nicht einsehbar. „Die Verlegung war notwendig, um einen kreuzungsfreien sicheren Ablauf zu realisieren“, erklärt der Meersburger. Vorher parkten im Falle eines Einsatzes die anrückenden Wehrleute links neben der Wache, rannten an den Toren der Einsatzfahrzeuge vorbei in den Eingang.

Zusammentreffen von ankommenden Menschen und ausrückenden Fahrzeugen gefährlich

Dieses Zusammentreffen von ankommenden Menschen und ausrückenden Fahrzeugen sei gefährlich gewesen, erläutert Schucker – er sei froh, dass dabei nie etwas passiert ist. „Nun haben wir eine kreuzungsfreie Einbahnlösung.“ Die ankommenden Wehrleute fahren rechts an der Wache vorbei, parken in hinteren Bereich und gehen von dort aus in die Wache. Die Tore und Ausfahrten der Einsatzfahrzeuge bleiben frei vom Personen- und Fahrzeugverkehr.

Ein Meter Platz zum Umziehen: Kommandant Hartmut Schucker zeigt die neuen Spinde, in denen Einsatz- und Privatkleidung getrennt aufbewahrt werden können. Außerdem haben die Spinde ein abschließbares Fach für Wertsachen. | Bild: Lorna Komm

In dem Anbau des neuen Eingangs befinden sich nun auch getrennte Umkleideräume für Männer und Frauen. Hier hat jetzt jeder seinen eigenen Spind, in dem durch eine Zwischenwand die Privat- und Einsatzkleidung sauber voneinander getrennt werden. Ein abschließbares Fach mit einem Schlitz, ähnlich eines Briefkastens, schafft eine schnelle und sichere Möglichkeit, Geldbeutel und Handy zu verwahren.

Meersburg Zwei Generationen Feuerwehrfrauen, zwei Ziele: Lucia Wittmer und Sabrina Wicker erzählen, was ihnen bei ihrem ehrenamtlichen Engagement besonders wichtig ist Das könnte Sie auch interessieren

Jeder hat einen Meter Platz zum Umziehen

„Jeder hat jetzt einen Meter Platz zum Umziehen, das ist geforderter Standard“, erklärt Schucker. Das Feuerwehrhaus sei vor 37 Jahren gebaut worden und so sei es in dem alten kleinen Gemeinschaftsumkleideraum doch sehr eng zugegangen. Von den neuen Umkleiden geht jeweils eine Tür direkt in die Fahrzeughalle ab. „Auch hier gibt es nun keinen Begegnungsverkehr mehr im Flur zwischen anrückenden Wehrleuten und fertig angekleideten“, verweist der Kommandant.

Die Lüftungsanlage in der Fahrzeughalle, die auch in den Umkleideräumen für ein gesundes Klima sorgt. | Bild: Lorna Komm

Neue Lüftung und getrennte Sanitäranlagen

Die Fahrzeughalle wurde ebenfalls modernisiert. Jedes Fahrzeug hat einen eigenen Strom- und Druckluftanschluss. Zudem wurde die Lüftungsanlage neu konzipiert, die Umkleideräume wurden mit angeschlossen, um unter anderem eine Schimmelbildung durch feuchte Einsatzkleidung zu verhindern. „Ich könnte noch viele Einzelheiten aufzählen“, meint Schucker und nennt getrennte Toiletten und Duschen sowie elektrische Tore, Brandschutztüren oder Bewegungsmelder.

Das Jahr 2020 der Feuerwehr Einsätze 2020 sei ein relativ ruhiges Jahr gewesen, blickt Kommandant Hartmut Schucker zurück. „Wir hatten 67 Einsätze, das sind rund 30 Prozent weniger als in den Vorjahren.“ Aufgrund der Pandemie seien weniger Menschen unterwegs gewesen, sodass es weniger Verkehrsunfälle gegeben habe. Sieben Mal rückte die Wehr zu Unfällen aus, darunter ein besonders schwerer Unfall mit drei Todesopfern. Zu Brandeinsätzen wurde die Feuerwehr 20 Mal gerufen, die weiteren 40 Einsätze waren allgemeine Hilfeleistungen. In Bezug auf Katastrophen und Unwetter habe man in der Region Glück gehabt: „Es war ein angenehmes Jahr.“ Personalstand Der Personalstand sei mit 62 Einsatzkräften, darunter acht Frauen, stabil. Die Jugendfeuerwehr hat 34 Mitglieder, davon zwölf in der Kindergruppe. Leider seien einige Kinder coronabedingt abgesprungen. „Feuerwehr geht in dem Alter nicht online“, meint Hartmut Schucker bedauernd. Übungsabende Für die Erwachsenen habe es digitale Übungsabende gegeben und Lars-Erik Meyer, einer der beiden stellvertretenden Kommandanten, konnte kontaktlos seine Ausbildung zum Zugführer absolvieren. „Andere Ausbildungen waren nicht möglich, da dazu immer auch praktische Übungen gehören“, erklärt Hartmut Schucker. Während der Lockerung im Sommer habe es Sonderübungen in Kleingruppen gegeben, aber im allgemein gebe es Defizite hinsichtlich der Übungen. „Die fachspezifischen Proben, aber auch die Routine fehlt“, bringt es Schucker auf den Punkt. „Man kann die Handgriffe zwar noch, aber sie gehen langsamer.“ Er hoffe, im April wieder mit Proben in Gruppen bis zehn Personen loslegen zu können. Einsatzbereitschaft unter Corona-Bedingungen Insgesamt mussten die Abläufe an die Hygienevorschriften angepasst werden. Die Ausrüstung wurde mit Schutzkleidung von Kopf bis Fuß aufgestockt, die Fahrzeugbesatzungen wurden reduziert und die Führungskräfte arbeiteten ohne Begegnungen im Zwei-Wochen-Wechsel.

„Schmutzschleuse“ für Wehrleute, die vom Einsatz kommen

Besonders erwähnenswert sei der neue separate Eingang und Bereich für verschmutzte Wehrleute nach dem Einsatz. „Im sogenannten Schwarzbereich können ölverschmierte oder rußverschmutzte Kleidung und Ausrüstungsgegenstände sowohl abgespült als auch komplett gereinigt werden.“

Meersburg Gemeinderat ernennt Kommandanten der Feuerwehr offiziell in ihren Ämtern Das könnte Sie auch interessieren

Neue rollende Einsatzzentrale löst 18 Jahre altes Fahrzeug ab

In der modernisierten Fahrzeughalle steht seit Ende Februar das neue Einsatzleitfahrzeug zur Verfügung. In Kleingruppen wurden Wehrleute in die Technik eingewiesen – das zog sich coronabedingt in die Länge. „Das Fahrzeug ist technisch auf dem neuesten Stand“, erklärt der Kommandant. Das alte Einsatzleitfahrzeug sei etwa 18 Jahre lang im Dienst gewesen. „Ausgerüstet ist das Neue mit vier Monitoren, drei Telefonen und sechs Handfunkgeräten, sowohl für analogen als auch für Digitalfunk. Mit Drucker, Fax und Internet hat es alles an Bord, was die Führungskräfte entlastet“, erklärt Schucker und führt an: „Es ist eine rollende Einsatzzentrale.“

Der neue Anbau im hinteren Teil der Meersburger Feuerwache: Dort befinden sich neben moderner Technik auch die getrennten Umkleideräume für Männer und Frauen. | Bild: Lorna Komm

Schnelle Übersicht und Aufträge für folgende Fahrzeuge

Schon auf der Fahrt zum Einsatzort könne sich die Einsatzleitung eine schnelle Übersicht verschaffen und den folgenden Fahrzeugen Aufträge erteilen. „Die Technik ist zudem wichtige für die Dokumentation des Einsatzes und für eine eventuell nötige Nachalarmierung weiterer Einsatzkräfte“, weist Schucker auf weitere Vorteile hin. Neben der Bürotechnik sind Ausrüstungsgegenstände sowie eine Leiter an Bord.

Nachbargemeinden können Fahrzeug jederzeit anfordern

Das Fahrzeug habe zwar seinen Standort in Meersburg, erzählt er, „es steht aber dem gesamten Gemeindeverwaltungsverband zur Verfügung.“ Die Nachbarwehren aus Daisendorf, Stetten, Hagnau oder Uhldingen-Mühlhofen können es bei kleinen Einsätzen jederzeit anfordern, bei großen Einsätzen kommt es automatisch mit der Meersburger Wehr mit.

„Weißherbst marsch!“ für zu Hause: der Sturmwachtrunk des Winzervereins, der den Feuerwehrleuten geliefert wurde. | Bild: Lorna Komm