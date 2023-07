Auf der Autofähre Meersburg-Konstanz ist derzeit keine bargeldlose Zahlung von Tickets möglich. Eine Autofahrerin drückte in einer Nachricht an den SÜDKURIER ihre Überraschung aus. „Aktuell können wir tatsächlich keine Kartenzahlung anbieten, worauf wir auch auf der Website und unseren Digitalanzeigen in den Fährhäfen hinweisen“, teilt Christopher Pape, Pressesprecher bei den Stadtwerken Konstanz, auf Nachfrage mit. Eine entsprechende Mitteilung wurde mit Datum 10. Juli auf der Internetseite des Fährbetriebs veröffentlicht.

Bodensee Von Bistro bis Maschinenraum: So sieht es auf der neuen Fähre „Richmond“ aus Das könnte Sie auch interessieren

Kartenzahlung soll wieder möglich sein

„Der Grund dafür sind technische Probleme. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Dienstleister an der schnellstmöglichen Behebung“, schreibt der Pressesprecher weiter. Und: „Es sei ausdrücklich gesagt: Wir werden auch in Zukunft wieder Kartenzahlung anbieten, wenn das Problem behoben ist.“

Im August 2021 hatten die Stadtwerke die Zahlung per Kreditkarte sowie Bankkarten mit Maestro- oder V-Pay-Funktion eingeführt. Laut einer damaligen Pressemitteilung müssen die EC-Cash-Geräte den Temperaturen zwischen minus 25 und plus 50 Grad standhalten, vor Spritzwasser geschützt sein und ein entspiegeltes Display mit Beleuchtung bei Dunkelheit haben. Hinzu komme, dass die Akkulaufzeit für die Schicht eines Kassierers reichen muss. Zudem dürfe das Gerät nicht zu schwer sein. Denn die Mitarbeiter tragen zusätzlich ein Kassiergerät und einen Münzwechsler.