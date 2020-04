In Konstanz-Staad sind die Abfahrtszeiten werktags von 5 bis 20 Uhr immer zu den Minuten 05, 25 und 45 (nachts 05), in Meersburg von 5 bis 6 Uhr zu den Minuten 35 und 55, von 6 bis 20 Uhr zu den Minuten 15, 35 und 55 sowie von 20 bis 21 Uhr zu den Minuten 15 und 35 (nachts 35).

Halbstunden-Takt an Wochenenden und Feiertagen

An den Wochenenden und Feiertagen gibt es tagsüber einen Halbstunden-Takt. In Konstanz-Staad sind die Abfahrtszeiten von 6 bis 20 Uhr immer zu den Minuten 05 und 35 (nachts 05), in Meersburg von 7 bis 21 Uhr zu den Minuten 05 und 35 (nachts 35). Der aktualisierte Fahrplan ist unter www.stadtwerke-konstanz.de/faehre zu finden.

Maske tragen und Abstandsregeln einhalten

Laut Mitteilung werden die Fahrgäste nach wie vor vom Personal gebeten, im Auto sitzen zu bleiben. Wer das Fahrzeug verlässt, muss eine Maske tragen. Es müssen auf dem Schiff zudem die Abstandsregeln eingehalten werden.