Am Bodenseeufer, im Bereich des Liegeplatzes auf Höhe des Gehauwegs, hat sich am Montagabend gegen 18 Uhr ein Unbekannter vor zwei jungen Frauen entblößt. Der Fremde legte sich mit seinem Handtuch hinter die 20 und 22 Jahre alten Frauen, entkleidete sich dort und fasste sich ans Geschlecht. Als ihn die beiden Frauen erschrocken ansprachen, flüchtete der Mann. Die beiden beschreiben ihn als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Bevor er sich auszog, war er mit einer olivgrünen Cargohose bekleidet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet. Zeugen, insbesondere eine Familie mit Kleinkind, die ebenfalls am dortigen Bereich gelegen hat, bitten die ermittelnden Beamten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Telefon 0 75 51 / 80 40 zu melden.

