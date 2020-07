Meersburg – Die Sanierung und Erweiterung der Sommertalschule, deren zweiter Bauabschnitt nun beendet ist, stellt eine der größten Investitionen der Stadt Meersburg dar. Rund 8,3 Millionen Euro wird das gesamte Paket kosten. Knapp sechs Millionen Euro sind für die bereits abgeschlossenen Maßnahmen ausgegeben worden, so Architekt und Planer Tobias Müller vom Büro mmp aus Uhldingen-Mühlhofen.

Dazu zählen etwa ein L-förmiger Erweiterungsbau, der Platz bietet für vier zusätzliche Klassenzimmer und zwei Fachräume, eine Mensa mit 86 Sitzplätzen, sowie die Aufstockung der Pausenhalle. In deren „zweiter Etage“ entstanden weitere Klassen- und Lehrerzimmer. Insgesamt umfasst die neu entstandene Fläche 1150 Quadratmeter.

Genau zwei Jahre dauerte die Schulerweiterung, die Anfang Juli 2018 offiziell mit der Grundsteinlegung durch Grundschüler startete. Doch bereits 2017 hatten umfassende Sanierungsarbeiten an der Schule begonnen. So setzte man etwa Fassaden instand und erneuerte die Wärmeversorgung. Statt des alten Gas- und Ölkessels, der früher nur die Schule bediente, entstand eine zentrale Heizanlage, die den ganzen Campus versorgt: Die Schule, die Turn- und Festhalle sowie den Kindergarten, der derzeit – auch unter der Leitung von Tobias Müller – ebenfalls vergrößert wird. Außerdem erneuerte man die Lüftungsanlage und sei dabei, so Müller, auf aktuelle Erfordernisse eingegangen. Es gebe eine Kohlendioxid-abängige Lüftungssteuerung, sprich: „Die Lüftung läuft nur dann, wenn Luft ausgetauscht werden muss.“

Für die Verbindung von alten und neuen Gebäudeteilen habe man die Flure und Erschließungsflächen des Bestandes so genutzt, dass man „möglichst wenig neue Fläche generieren musste“, sagt Müller. Auch die Innenausstattung wurde gründlich überholt und, wo nötig, ergänzt. So erneuerte man etwa Bodenbeläge und Fliesen.

Eine große – und kostenintensive –Aufgabe stellte auch die Erfüllung der Brandschutzauflagen dar. So mussten, mit entsprechendem baulichem Aufwand, Brandabschnitte gebildet sowie ein Fluchttreppenhaus auf der Nordseite errichtet werden.

Barrierefreiheit war selbstverständlich ebenfalls ein Muss: Im Erweiterungsbau verbindet ein Aufzug die verschiedenen Ebenen und auch die Außenanlage zwischen der Mensa und der Turnhalle, die in den vergangenen Wochen als jüngste Maßnahme fertiggestellt wurde, ist behindertengerecht. Der unterschiedlichen Höhensituation auf dem Gelände habe man durch die geschwungene Rampe Rechnung getragen, so Müller. Der Platz zwischen der Schule und der benachbarten Festhalle sei durch die Gestaltung aufgewertet worden, findet der Architekt.

Was waren für ihn die größten Herausforderungen während der insgesamt dreijährigen Sanierungs- und Bauphase? Die Arbeiten während des Unterrichts vorzunehmen, sagt Müller. Und: Eine Lösung für die Mensa zu finden, die der Gemeinderat nachträglich beschlossen hatte. Denn bedingt durch die Hanglage im Sommertal sei eine Gebäudeentwicklung nur sehr eingeschränkt möglich gewesen.

Sommertalschule

Das Sommertal ist seit 1963 Schulstandort. Im März jenes Jahres wurde der Neubau der damaligen „Volksschule im Sommertal“ eingeweiht. Zuvor waren die acht Klassen der Volksschule auf zwei Gebäude in der Meersburger Oberstadt verteilt: die alte Mädchenschule im ehemaligen Dominikanerinnenkloster sowie das frühere Priesterseminar. Ein Jahr nach der Eröffnung der Sommertalschule wurde die Volkschule als Schulart in der BRD abgeschafft. An ihre Stelle als Regelschule traten 1964 die vierjährige Grundschule und die fünfjährige Hauptschule. Mitte der 1990er Jahre ergänzte man die Sommertalschule um eine Werkrealschule. Seit 2012 ist die Sommertalschule Gemeinschaftsschule. Sie war die erste im Bodenseekreis und entließ 2018 ihre ersten Realschüler. (flo)