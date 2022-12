Viele Wohnzimmer werden dieser Tage zu weihnachtlichen Stuben. Die Lichterketten hängen bereits, doch ein wichtiges Utensil fehlt oft noch: der Weihnachtsbaum. Er bringt nicht nur einen herrlichen Duft in den Raum, sondern verleiht dem Zimmer sofort ein ganz anderes Raumklima. Doch mit der Pracht ist es meist nicht weither: Je näher der Jahreswechsel kommt, desto mehr nadelt häufig schon der Weihnachtsbaum.

Das muss aber nicht sein, denn es gibt den einen oder anderen Trick, wie der Christbaum länger frisch bleibt. Das sagt einer, der es wissen muss: Georg Dreher aus Riedetsweiler bei Meersburg, der Weihnachtsbäume züchtet und verkauft.

Baum kann bis zu zwei Liter Wasser pro Tag brauchen

„Das Wichtigste ist, dass man dem Baum regelmäßig Wasser gibt“, sagt der Fachmann. „Hier muss man wissen, dass ein mannshoher Christbaum am Tag gut zwei Liter Wasser verbrauchen kann.“ Tägliches Gießen ist also notwendig.

Regelmäßiges Gießen hält den Weihnachtsbaum länger frisch. Der Baum benötigt am Tag bis zu zwei Liter Wasser. | Bild: Reiner Jäckle

Aber schon beim Kauf und beim Aufstellen gibt es ein paar Dinge zu beachten, erklärt Georg Dreher. „Je frischer der Baum geschnitten wurde, umso länger hält er“, sagt der Züchter. „Deshalb halten in der Regel die Bäume vom Supermarkt nicht so lange wie die von Direktverkäufern.“ Denn die haben den kürzeren Weg und die Direktverkäufer holen häufiger Nachschub aus ihren Schonungen.

Bodenseekreis O Tannenbaum! Wird auch der jetzt teurer? Das könnte Sie auch interessieren

Vor dem Aufstellen langsam an Wärme gewöhnen

Wer seinen Christbaum kauft und auf der Terrasse zwischenlagert, sollte beim Aufstellen darauf achten, dass der Temperaturwechsel vom Lagerort zum Standort nicht zu groß ist. „Das belastet den Baum natürlich sehr stark, wenn er von Minusgraden in einen Raum mit 20 Grad gestellt wird“, sagt der Fachmann. „Es ist in der Regel kaum umsetzbar, aber perfekt wäre es, wenn man ihn von der Terrasse in der Garage zwischenlagert, dann in den Flur legt und zum Schluss im Wohnzimmer aufbaut.“ Zu viel Wärme ist für den Baum ebenfalls nichts. Deshalb sei beispielsweise eine Fußbodenheizung nicht förderlich für eine lange Haltbarkeit.

Der hellbraune Rand ist die Rinde des Baumes. Im Bereich zwischen Rinde und dem ganz hellen Bereich am Stamm nimmt der Baum das Wasser auf. Deshalb sollte der Stamm mit Rinde in den Christbaumständer gestellt und nicht entrindet werden. | Bild: Reiner Jäckle

Stamm nie ohne Rinde in den Baumständer

Beim Aufstellen sollten die Käufer darauf achten, dass der Baumstamm unbedingt mit Rinde in den Christbaumständer gestellt wird. „Der Baum nimmt das Wasser direkt unter der Rinde auf“, erklärt der Experte. „Wenn man die Rinde nun wegmacht, kann der Baum vom Stamm her nur noch schwer Wasser aufnehmen.“ Dies gelte übrigens auch, wenn der Anschnitt des Stamms komplett ausgetrocknet sei. Dann seien die Kapillare dicht und der Baum könne kein Wasser mehr aufnehmen. „Das ist auch der Grund, warum man beim Christbaumkauf oder kurz vor dem Aufstellen den Stamm frisch ansägen sollte“, erklärt Georg Dreher.

Nadeln immer wieder einnebeln

Wenn der Baum steht, gibt es ebenfalls noch ein paar Tricks, wie man länger etwas von ihm hat: So kann man in das Wasser im Christbaumständer Pulver zugeben, das auch für Schnittblumen verwendet wird. „Das kann man einfach ins Wasser mischen“, sagt der Meersburger. „Da sind Mineralien drin, die auch dem Christbaum gut tun.“ Außerdem könne man immer wieder die Nadeln etwas einnebeln und befeuchten. „Das hat sogar zwei Vorteile“, erklärt Georg Dreher. „Zum einen hilft es dem Baum, die Nadeln länger zu halten, und zum anderen verbessert es das Raumklima.“

Und was ist dran an der Behauptung, dass Zucker im Wasser den Baum länger frisch hält? Georg Dreher winkt ab. Von dieser Methode hält er nicht viel.

Verkauft Georg Dreher einen Baum, schneidet er ihn nochmals frisch an. Das sorgt dafür, dass der Baum im Ständer besser Wasser aufnehmen kann. | Bild: Reiner Jäckle

Nobilistanne hält noch länger als Nordmanntanne

Einen Unterschied mache es aber auch, welchen Baum man sich ins Wohnzimmer stelle. „Der mit Abstand meistverkaufte Baum ist die Nordmanntanne“, sagt der Meersburger. „Wer aber noch etwas mehr Duft und Haltbarkeit möchte, kann sich auch eine Nobilistanne kaufen.“ Sie hat deutlich weichere Nadeln, die von Natur aus schon länger halten. Aber auch sie sollte im Wohnzimmer gehegt und gepflegt werden.

Georg Dreher und seine Weihnachtsbaumzucht

Der 63-jährige Landwirtschaftsmeister Georg Dreher ist gebürtiger Meersburger. Man kennt ihn auch als Vorsitzenden des dortigen Winzervereins und als Stadtrat. Neben dem Weinbau widmet er sich der Zucht von Weihnachtsbäumen. Er pflanzt seit etwa 25 Jahren vor allem Nordmanntannen. Der erste Baum steht bis heute, ist etwa 18 Meter groß und mittlerweile unverkäuflich. Georg Dreher bewirtschaftet etwa zweieinhalb Hektar Christbaum-Plantagen in Riedetsweiler bei Meersburg, in Markdorf und Oberteuringen. Er verkauft direkt auf seinem Hof in Riedetsweiler bis zum 24. Dezember Weihnachtsbäume.