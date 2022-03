Der Minigolfplatz in Hagnau hat eine neue Betreiberin: Pia Schmidt übernimmt die Anlage zur Saison 2022. Damit geht für die 56-Jährige ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. „Ich bin in Hagnau aufgewachsen und es war schon immer ein Traum von mir, den Minigolf zu übernehmen“, erzählt sie.

Schon vor einigen Jahren hatte sich Schmidt als Betreiberin der Anlage bei der Gemeinde Hagnau beworben – damals ohne Erfolg, die Gemeinde entschied sich für einen anderen Bewerber. „Umso schöner ist es für mich, dass es jetzt geklappt hat“, sagt sie freudig.

Blick auf die Minigolfanlage in Hagnau. Die Gemeinde hatte für den Standort einen neuen Pächter gesucht – dieser ist mit Pia Schmidt nun gefunden. | Bild: Mona Lippisch

Für Schmidt ist das Pflaster Minigolf keineswegs neu. Seit 2014 betreibt sie die Anlage am Bodenseeufer in Meersburg. Weil die 56-Jährige ihr Augenmerk künftig vermehrt auf die Hagnauer Anlage legen möchte, hat sie für den Standort in Meersburg einen Freund ins Boot geholt. Tony Hefler ist ab sofort gemeinsam mit Pia Schmidt für die Minigolfanlage verantwortlich.

Hefler kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Er arbeitete zuletzt bei Liebherr-Aerospace Lindenberg im Allgäu. „Ich wollte sowieso wieder in Richtung See“, erzählt Hefler, der gemeinsam mit seiner Verlobten in Meersburg wohnt. Zwar sei der 36-Jährige nicht aktiv auf Jobsuche gewesen, doch durch den guten Kontakt zu Pia Schmidt habe sich die Möglichkeit, beim Minigolf einzusteigen, zufällig ergeben.

Tony Hefler (von links) und seine Verlobte Tina Matthiae betreiben künftig gemeinsam mit Pia Schmidt die Minigolfanlage in Meersburg. | Bild: Mona Lippisch

„Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und alles, was jetzt auf mich zukommt“, sagt Hefler. In den vergangenen Wochen hatte der Meersburger Minigolfplatz bei schönem Wetter bereits am Wochenende geöffnet. Helfer konnte seine neuen Aufgaben also bereits kennenlernen. „Morgens mache ich die Bahnen sauber, dann heißt es eigentlich nur noch Bewirtung und Service“, erzählt er. „Der Kontakt zu den Menschen macht mir besonders viel Spaß.“

„Ich freue mich auf neue Herausforderungen und alles, was jetzt auf mich zukommt.“ Tony Hefler

Unterstützung bekommt Hefler bei der Arbeit von seiner Verlobten Tina Matthiae, die selbstständig als Physiotherapeutin arbeitet – und sich ihre Zeit somit frei einteilen kann. Auch Matthiae sagt: „Die Arbeit am Minigolf gefällt mir, es ist eine schöne Abwechslung zum Alltag in der Praxis.“ In der Hochsaison soll neben Tina Matthiae auch noch eine Aushilfskraft mit anpacken.

Die Minigolfanlage in Meersburg liegt direkt am Bodenseeufer und ist im Sommerhalbjahr ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen. | Bild: Mona Lippisch

Am Konzept der Minigolfanlagen soll sich nichts ändern

Auch wenn sich die Betreiber-Situation geändert hat: Am Konzept der beiden Minigolfanlagen in Meersburg und Hagnau soll sich nichts ändern. „Beide Anlagen sind sehr familiär. Wir kennen unsere Stammkunden gut, weil wir hier am See gut vernetzt sind. Und so soll es auch künftig bleiben“, sagt Pia Schmidt.

Besucher der beiden Anlagen haben ab sofort aber mehr Möglichkeiten. Wer beispielsweise eine Jahreskarte für den Minigolfpark in Meersburg besitzt, kann nun auch die Anlage in Hagnau nutzen – und umgekehrt. Teurer wird die Karte deswegen nicht, betont Schmidt. Der Preis bleibt wie in den Vorjahren bei 60 Euro.

Auch die Minigolf-Stadtmeisterschaften, die in den vergangenen Jahren in Meersburg regelmäßig stattfanden, sollen künftig mit Hagnau verbunden werden. Denn einen solchen Wettbewerb gab es in Hagnau bislang noch nicht. „Ein bisschen frischer Wind schadet nicht“, sagt Schmidt und lacht.