Ein Leben lang ein Freigeist: „Becher“-Wirt und Gemeinderat Michael Benz verstarb im Alter von 76 Jahren

Seit 1884 betreibt die Familie das Gasthaus „Zum Becher“ in Meersburg, schon in seiner Kindheit war Michael Benz klar: „Ich werde mal Becher-Wirt.“ Das wurde er auch, 1971, in dem Jahr, in dem er auch Christel Bader heiratete. 39 Jahre lang gehörte Michael Benz außerdem dem Gemeinderat von Meersburg an. Am 1. Oktober verstarb er überraschend im Alter von 76 Jahren.