30 Jahre nach Auflösung der Instandsetzungskompanie 290 und Neuaufstellung des 3. Instandsetzungsbataillons 210 haben sich rund 50 ehemalige Offiziere und Unteroffiziere sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Soldatenheim Haus Heuberg zu einer Rückschau getroffen. Initiiert hat das Treffen der ehemalige Kompaniechef Felix Transfeld zusammen mit Wolfgang Manz, der seinerzeit als Prüfer der Prüfgruppe eingesetzt war und nach Ende seiner aktiven Dienstzeit dem Standortältesten als Wehrübender zur Verfügung stand.

Groß war die Freude der Teilnehmer, nach so langer Zeit langjährige Weggefährten und Kameraden wiederzusehen. Unter ihnen war auch der Stettener Hans Albers, mit 88 Jahren der älteste Teilnehmer, der auch die Entstehung der Kompanie miterlebt hatte. Beim Beisammensein sind viele Erinnerungen wieder päsent geworden. Dazu gehörte auch ein Zeitungsartikel von 1993, der die Auflösung der Kompanie und die Neuaufstellung des Bataillons zum Thema hatte. Transfeld erläuterte, dass die „Instandsetzungskompanie in der Albkaserne“ die eigentlich älteste und immer noch bestehende Dienstelle der Bundeswehr in der Albkaserne sei: 1960 als 3. Kompanie des Versorgungsbataillons 296 im Alten Lager gegründet, 1964 in die neue Albkaserne umgezogen und 1972 als selbstständige Kompanie der Panzerbrigade 29 zur Instandsetzungskompanie 290 umbenannt. 1993 ist sie zur 3. Kompanie des Instandsetzungsbataillon 210 in Stetten a.k.M. umgegliedert worden. 2003 entstand daraus das Regionale Instandsetzungszentrum. Dieses wurde 2006 durch die heutige Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL) als Stützpunkt Stetten übernommen.

„Manche der ehemaligen zivilen Mitarbeiter arbeiten teilweise heute noch im Stettener HIL-Stützpunkt“, sagte Transfeld. Zwei dieser älteren, aber ruhestandsberechtigten Mitarbeiter, Emil Braun und Werner Abt, wurden beim Treffen in den „Instandsetzungs-Ruhestand“ versetzt. Einig war man sich, ein solches Treffen zu wiederholen.