Bei Jugendlichen verbreite sich immer mehr die Sorge, dass es das Aus für den Skaterplatz bedeute, wenn der Kletterturm komme, berichtete Brugger. „Das ist der einzige Platz, wo Jugendliche sich austoben können, das würde ich nicht so sterben lassen, wenn man schon von Jugendbeteiligung redet“, betonte der Stadtrat, der sich stets für die Skater eingesetzt hat und den Standort für den Turm von Anfang an kritisch sah.

Etliche Nachbargemeinden, so Brugger, hätten ganz andere Skateranlagen, so habe Uhldingen-Mühlhofen gerade eine neu gebaut. „Und das Minimalste, das wir haben, wäre dann auch noch weg.“ Dabei nutzten den Platz nicht nur ein paar Skater, sondern auch junge Familien, die dort etwa ihren Kindern das Radfahren beibrächten. Vielleicht könne man den Turm ja verschieben und „verliert halt ein paar Parkplätze“, so Brugger.

Meersburg Denkmal wird wachgeküsst: Aus dem Bresthaus soll ein Fahrradhotel werden Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Robert Scherer sagte, er habe sich, auf Bruggers Anregung hin, am Morgen vor der Sitzung bereits auf der Anlage umgesehen. Die Elemente bestünden aus Fertigbeton, man könne sie versetzen. „Wir lassen jetzt prüfen, was möglich wäre, wenn der Turm da steht, um weiter zu skaten“, so Scherer. Er meinte, es gebe eine Möglichkeit. „Jetzt geht‘s darum: Wie könnte die Lösung aussehen.“

Privater Betreiber möchte 22 Meter hohen Kletterturm errichten

Auf dem Gelände möchte ein privater Betreiber einen rund 22 Meter hohen Kletterturm errichten. Der Turm, für den eine zehnjährige Nutzung vorgesehen ist, ist als Sechseck konzipiert und soll von einer Dachhaut bedeckt werden. Darunter befinden sich Podeste, die an jedem Mast die Möglichkeit bieten, in sechs Richtungen anzuschließen. Die Mehrheit des Ausschusses hatte dem Vorhaben zugestimmt.

Die Skateranlage auf dem Töbele war 2005 mit vier Rampen, die vom Bike-Wettbewerb „Ride to the lake“ übrig geblieben waren, für eine Testphase eröffnet worden. 2006 erfolgte dann ein Neubau für insgesamt 20 000 Euro, wobei die Asphaltierung des Grundstücks das meiste Geld kostete. Für die Ausstattung gab es damals von der Gemeinde Ailingen kostenlos gebrauchte Skateboardrampen. 2012 sanierte man die Anlage für rund 13 000 Euro.