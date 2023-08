Stetten vor 5 Stunden

Dreister Diebstahl: Senior ist hilfsbereit und wird bestohlen

Ein älterer Mann ist am Sonntagmittag in Stetten Opfer eines Diebstahls geworden. Zwei Unbekannte verwickelten ihn an der Haustür in ein Gespräch. Als das Opfer ein Glas Wasser holt, wird er bestohlen.