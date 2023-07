Mit Eimern, Zangen und Handschuhen ausgerüstet kamen rund 30 Helfer zur ersten Dorfputzete zum Treffpunkt vor dem Rathaus. Bürgermeister Daniel Heß war erfreut über die Resonanz, waren doch im Vorfeld nur wenige Anmeldungen eingegangen. Ja, es habe sogar kritische Rückantworten gegeben, sagte Heß, ohne näher darauf eingehen zu wollen.

Besonders erfreute ihn die Hilfsbereitschaft der Jugendfeuerwehr, zwölf Mitglieder waren mit fünf Betreuern und Jugendleiterin Christina Mayr angerückt. „Die Jugendfeuerwehr bringt sich sowieso sehr stark ins Dorfleben ein“, meinte der Bürgermeister, so zum Beispiel beim Dorffest. Auf die Frage, warum nun auch in Stetten eine Dorfputzete veranstaltet werde, antwortete Heß schelmisch grinsend: „Unser Dorf soll noch schöner werden.“ Im Alltag sei der Bauhof sehr aktiv und sorge auch toll für die Sauberkeit, meinte er, aber die Aktion solle die Gemeinschaft im Ort stärken und die ehrenamtliche Tätigkeit in den Vordergrund stellen. Bürger hätten Mitglieder des Gemeinderats angesprochen, dieser habe sich dann für die Aktion ausgesprochen. Ulrike und Norbert Hanke waren zwei derjenigen, die Ratsmitglieder angesprochen hatten. „Alle umliegenden Gemeinden machen eine Dorfputzete, warum nicht auch wir?“, meinte Norbert Hanke. Mit dabei war ihre sechsjährige Enkelin Paula. „Sie schaut sehr auf die Umwelt und achtet beim Familienpicknick immer darauf, dass wir alles wieder mitnehmen“, sagte Ulrike Hanke.

Auch den Teilnehmern der Jugendfeuerwehr war das Mitmachen selbstverständlich. Der neunjährige Erion sagte: „Wir tun das für die Umwelt.“ Sein Kamerad der 13-jährige Danis meinte: „Wir wollen der Gemeinde helfen.“ Wer im Gegensatz zur Jugendfeuerwehr keine eigene Warnweste dabei hatte, bekam eine von der Gemeinde ausgeliehen, denn Sicherheit geht vor. Aufgeteilt in kleine Gruppen ging es zu den örtlichen Problemstellen. „An den Bushaltestellen liegt immer wieder Müll“, sagte Daniel Heß, insbesondere an der südlichen bei der Bundestrasse.