Die Stadt ist im Winter nicht „tot“: Runder Tisch startet Aktionen gegen dieses Vorurteil

Mit großen Bannern an der Meersburg und am Parkhaus am See wirbt ein Runder Tisch aus Touristikern, Gastronomen und Stadt für das Angebot in Meersburg im Winter. Die Akteure wollen dem Vorurteil begegnen, die Stadt sei im Winter „tot“.