Vor sieben Jahren hatte der SÜDKURIER einige Cavalieri di Santa Fina über die Partnerschaft, über Meersburg und über ihre Rolle befragt. Vier von ihnen sind auch in diesem Jahr dabei. Wir wollten wissen: Was hat sich verändert?

Federico Francardelli (58), den alle „Ghigo“ rufen, war damals Präsident der Cavalieri. Er sieht die Entwicklung positiv. „Jedes Jahr kommen viele junge Leute dazu, vor allem zu den Trommlern und den Fahnenschwingern. Das ist ein Glück für die Cavalieri.“ Die „Bandieri“, so die Fahnenschwinger auf Italienisch, waren damals gerade im Aufbau begriffen. Jetzt sind sie im elften Jahr fester Bestandteil und unverzichtbar bei den Auftritten der Cavalieri. „Sie und die Trommler sind das Herz der Gruppe.“ Ghigo fühlt sich als einfaches Mitglied freier. „Ich muss nicht mehr an alles denken.“

Asia Bandini ist Fahnenschwingerin. Sie war vor sieben Jahren gerade 15 Jahre alt und zum zweiten Mal in Meersburg. Sie ist gern bei den Bandieri, trainiert gern in der Gruppe und liebt die Auftritte bei Festen. „Wir haben uns in den Jahren deutlich weiterentwickelt.“ Nach Meersburg komme sie jedes Jahr gern. Eine andere Gruppe kann sie sich nicht vorstellen. „Nein, ich bleibe unbedingt bei den Bandieri.“

Walter Ciampalini (63) war vor sieben Jahren Trommler. „Mein Herz hängt jetzt noch dran, ich bin bei jeder Sitzung.“ Doch das Trommeln hält er körperlich nicht mehr durch. Bei längeren Märschen schmerzt sein Rücken. Deshalb geht er seit einigen Jahren als Ritter bei den Kostümträgern mit. In Meersburg war er nur ein Mal nicht dabei, denn er liebt „die Freundschaft zu Meersburgern und das deutsche Bier“, wie er schon 2016 verriet.

Elena Silvani ist treue Meersburgfahrerin. Seit 2010 tanzt sie in der historischen Gruppe und war fast jedes Jahr dabei. Sie freut sich stets auf die Auftritte auf dem Schlossplatz und in der Burg. 2016 war sie als Übersetzerin tätig. „Aber mein Deutsch ist ganz außer Übung.“ Sie arbeitet in einem Hotel, in dem nur Englisch gesprochen wird.