von Lorna Komm

An Heiligabend treffen die Gläubigen auf ein neues bekanntes Gesicht in der Personenkrippe der katholischen Stadtkirche: Erstmals wird jetzt die Figur von Alojz Trojar aufgestellt, der über 40 Jahre lang seinen Dienst als Mesner in der Kirche versah. Der Owinger Künstler Hans-Georg Benz schuf die Figur von Alojz Trojar, der im April dieses Jahres im Alter von 93 Jahren verstarb und auf dem historischen Teil des Meersburger Friedhofs ruht.

Zu seinem 85. Geburtstag im Jahr 2014 erhielt Mesner Alojz Trojar eine Figur seiner selbst. Trojar verstarb im April im Alter von 93 Jahren. | Bild: Marjetka Kastner

Pfarrer Matthias Schneider arbeitete einige Zeit zusammen mit dem stadtbekannten Alojz Trojar, dessen Markenzeichen eine schwarze Baskenmütze war. „Er bekam die Figur zum 85. Geburtstag geschenkt“, erzählt Pfarrer Schneider, und er habe sich sehr darüber gefreut. „Es war für ihn das größte Geschenk, selber eine Figur zu bekommen, die einmal in die Krippe kommen soll.“ Alojz Trojar habe Jahrzehnte lang die Krippe am Heiligabend aufgebaut und die Figuren der Meersburger Bürger an ihre Plätze gestellt. „Die Krippe war sein Leben“, sagt sein ehemaliger Dienstherr. Alojz Trojar kannte alle Meersburger Familien und hat als Mesner Generationen von ihnen begleitet, auch auf ihrem letzten Weg auf dem Friedhof.

Eigentlich sei die Bürgerkrippe vollendet gewesen, weitere Figuren waren nicht mehr geplant. Der Pfarrer erklärt: „Sie hat eine begrenzte Größe und kann nicht beliebig erweitert werden.“ Aber im Falle des verstorbenen Mesners herrschte Einigkeit, ihn noch in die Krippe aufzunehmen. Über die Besetzung der Krippe entscheide der Stiftungsrat. In seiner gewohnt humorvollen Art kommentiert Matthias Schneider, nicht jeder könne einfach seinen Opa reinstellen. Die Aufnahme der Figur von Trojar sei jedoch allgemein als gute Idee bezeichnet worden. Viele Gemeindemitglieder seien erstaunt gewesen, wie detailliert die Figur geworden ist. „So war er“, wurde allgemein bekundet.

In der Meersburger Personenkrippe machen sich 23 Bürger der Stadt auf den Weg zum Stall. An Heiligabend kommt Alojz Trojar als 24. Meersburger Persönlichkeit hinzu. | Bild: Lorna Komm (lko)

Alojz Trojar bewahrte sein Ebenbild zuhause auf, seit Kurzem wartete die Figur im Pfarrhaus auf ihren ersten Einsatz. „Die meisten Krippenfiguren sind im Familienbesitz und werden uns kurz vor Weihnachten für die Ausstellung gebracht“, erläutert Schneider. Nur wenige Figuren bleiben ganzjährig in der Pfarrei, in der Regel dann, wenn keine Familie mehr existiere oder niemand mehr vor Ort wohne. Nur das Krippenpanorama, der Stall, Maria und Josef sowie die barocken historischen Figuren von Ochs und Esel sind im Eigentum der Kirche.

Das können Besucher ab Heiligabend entdecken

Der Mesner setzt die Figuren dann an Heiligabend ein. „Alle haben einen festen Platz und es wird immer ähnlich aufgebaut“, erklärt der Pfarrer. Da die Figuren von unterschiedlichen Künstlern geschaffen wurden, seien sie unterschiedlich groß, hätten unterschiedliche Proportionen und verschiedene Blickrichtungen. Daraus resultiere der Platz, an dem sie aufgestellt werden. Wo die neue Figur von Alojz Trojar ausgestellt wird, wird noch nicht verraten. Das können die Besucher ab Heiligabend in der Stadtkirche selber entdecken.

Insgesamt sechs unterschiedliche Krippenszenen sind bis Samstag, 21. Januar täglich von 9 bis 18 Uhr in der Kirche Mariä Heimsuchung in Meersburg zu sehen.