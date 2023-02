Ob Gugelhupf oder Wiezuber, ob Frauenkaffee oder Frühschoppen: Auch wenn Männle und Weible am Fasnetssunntig getrennt in die Bütt steigen, sind die Themen doch ähnlich. Etwas große Politik, das andere Geschlecht und eine gute Prise Stadtgeschehen werden von beiden Gruppen gleichermaßen aufs Korn genommen.

Während die Männer traditionsgemäß immer im Ratskeller feiern – einzige Ausnahme war die Umbauphase – sind die Frauen im Laufe der Jahre immer weiter an den See gerückt. Dies Jahr ins Hotel „Wilder Mann“ – und so so wurde der Name gleich Programm. Die langjährige Büttenrednerin Margret Volz-Keller, welche sich unter anderem über die Beziehungen der Geschlechter Gedanken machte, meinte: „Wilder Mann weiß, was wilde Weiber wollen.“ Sie wunderte sich aber auch über den Wandel der Zeit: „Da schlüpfen Männer in Hexenröcke und die Hänsele-Mädels schwingen die Karbatschen lauter als ihr Väter es je konnten.“

Ebenfalls gut bekannt in der Gugelhupf-Bütt ist Brigitte Bussmann-Volz, die als Straßenlaterne im passenden Kostüm mal schaute, was in der Stadt so los ist. Im Dreierpack standen die märchenhaften Frauen Angelika Hofmann, Susanne Reichle und Anna Wrzesinsky auf der Bühne. Die Prinzessinnen befragten mehrfach den Spiegel in der Hand und hatten neben markigen Sprüchen auch Gesang in Programm. Gesungen hat Reichle auch in ihrer kurzfristig angemeldeten Solonummer: „Die Katze als kompromisslose Alternative zum Mann.“

Moderatorin Monja Endress freute sich auch über Neuling in der Bütt, Eliza Stecher, welche sich erst am Morgen zur Teilnahme mit einem kurzen Gedicht über die Schöpfungsgeschichte aus weiblicher Sicht entschlossen hatte. Die beiden Mitorganisatorinnen Martina Mattes und Eva-Maria Goretzki zeigten als Rentiere verkleidet, dass auch Frauenhumor nicht an der Gürtellinie endet und stellten beim Schorle fest: „In vino veritas, in aqua igittigitt.“

Ein Glas Schorle ist auch im Wiezuber der Männer ein wichtiges Accessoire. Moderator und Narrenpolizist Thomas Bergmoser musste mehrfach den Akteuren das Glas reichen. Bütten-Urgestein Heiko Herp drohte gar, sich im Zuber festzubeppen, wenn es nichts zu trinken gibt, eine Tube Klebstoff hielt er mahnend hoch. Auch sonst hatte er das aktuelle Geschehen im Blick und hoffte, dass sich keine Baumaktivisten im Narrenbaum ein Baumhaus bauen, um die Fällung am Aschermittwoch zu verhindern.

Ebenfalls ungereimt, aber im Dialekt lies sich Thomas Eichberger über Alltagsthemen aus. Thomas Pfau dagegen hatte einige Reime im Gepäck, auch zum ewig eingerüsteten Kirchturm. Felix Aurich hatte ein Fasnet-ABC vorbereitet, welches natürlich mit A wie Alex, dem neuen Zunftmeister, begann. Bei G mokierte er sich über Überlegungen, Gugelhupf und Wiezuber zusammen zu legen und fragte: „Ist das dann ein Gugelwiez?“ Hexenvater Uwe Raschke hatte es mit der Feuerwehr und Klaus-Peter Pfau konnte es selbst in der in der Corona-Zeit nicht lassen, Wiezuber-Gschwätz im kleinen Kreis zu halten, wie der Narrenpolizist verriet. Der jüngste im Zuber, Lucca Bühler, plauderte als Student über das Studentenleben.

Doch während hier der Jüngste auch schon ein gestandener Mann ist, hatten die Gugelhupf-Frauen den Narrensamen in die Bütt geholt: Victoria (5 Jahre), Zoe (7), Lilli (9) und Sofia (10) erzählten zwischen den Nummern Witze. Der Tanz der Garde musste „wegen Besucherüberschuss abgesagt werden“, wie Moderatorin Monja bekannt gab. Aber nur teils, weil zur Freude der Organisatorinnen die magische Besucherzahl von 200 geknackt wurde. „Nächstes Jahr brauchen wir den zweiten Teil des Restaurants auch noch“, feixte sie. Zum Abschluss sangen sie ihr Gugelhupf-Lied, während die Narren im Ratskeller das Badnerlied anstimmten.