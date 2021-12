Meersburg vor 1 Stunde

Der Bitzäcker wird Baugebiet: Nach 40 Jahren Diskussion in Baitenhausen ist der Weg für eine Bebauung frei

Der Gemeinderat Meersburg hat zugestimmt, dass das Gebiet Bitzäcker in Baitenhausen zum Baugebiet wird. 40 Jahre hatte man im Dorf diskutiert, ob und in welcher Größe an dieser Stelle ein Baugebiet entstehen soll. Der Planer könnte sich hier auch eine Fläche für Tiny-Häuser vorstellen.