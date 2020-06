Meersburg vor 9 Stunden

Der Auftraggeber des Neuen Schlosses in Meersburg starb heute vor 280 Jahren

Johann Franz Schenk von Stauffenberg, Fürstbischof von Konstanz und Augsburg, gab 1710 das Neue Schloss in Meersburg in Auftrag. Damit traute er sich was, in Anbetracht der finanziellen Lage des Hochstifts Konstanz.