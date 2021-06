von Lorna Komm

In diesem Jahr seien der Besuch der Mentor-Stiftung und der Austausch der Schüler mit den Erwachsenen besonders wichtig gewesen, meinte Tanja Fäßler, Schulleiterin der Sommertalschule, zum Abschluss der „Speed Dating“-Veranstaltung für die Achtklässler in der Sommertalhalle. Diese Schülergruppe sei besonders lang im coronabedingten Fernunterricht gewesen und die sonst üblichen schulbegleitenden Berufspraktika seien ebenfalls nicht möglich gewesen, begründete sie.

Mentor-Stiftung 1994 wurde Mentor International von Königin Silvia von Schweden zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Stockholm gegründet. Ziel ist es, Jugendliche zu motivieren und zu stärken, damit sie eine Chance auf Bildung und eine Perspektive auf ein erfülltes Leben haben. In Schweden werden die Präventionsprogramme in allen großen Städten umgesetzt. In Deutschland ist Mentor seit 2016 mit dem Aufbau der Organisation beschäftigt. Vorstandsvorsitzende ist Bettina Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau. Die Organisation bietet Schulen verschiedene Programme an – vom eintägigen Inspirationstag über ein neunmonatiges Gruppen-Mentoring bis hin zum einjährigen Individual-Mentoring.

„Mut machen“, so lautet das Ziel der Mentor-Stiftung. Zum einen bei der Berufswahl, aber auch für das Leben generell. Dafür kommen Erwachsene aus den unterschiedlichsten Berufen in die Schulen und plaudern in Kleingruppen mit drei oder vier Schülern über ihren Werdegang. Meist sind Lebensweg und Berufswahl der Mentoren nicht geradlinig verlaufen und gerade diese Tatsache soll den Schülern zeigen, dass im Leben auch mal etwas schief laufen und danach alles dennoch gut weitergehen kann.

„Speed Dating“ zwischen Schülergruppen und Mentoren

„Speed Dating“ wird das Format genannt, weil die Mentoren von Kleingruppe zu Kleingruppe gehen und die Schüler so eine Vielzahl von verschiedenen Lebenswegen und Berufsgruppen kennenlernen. Einer der Mentoren, die beim Besuch in der Sommertalschule dabei waren, ist Daniel Walko. „Ich bin Mentor geworden, weil mein Leben sehr bewegt war. Ich weiß wie schwer es früher war, einen Überblick über die Berufe zu bekommen“, spricht er über seine Motivation, den Jugendlichen zu helfen.

Daniel Walko (Mentor): „Ich möchte die Jugendlichen motivieren, nicht aufzugeben in einer schwierigen Phase.“ | Bild: Lorna Komm

Nach einem Tiefpunkt in seinem Leben habe er die Chance zu einem Neustart genutzt. „Ich möchte die Jugendlichen motivieren, nicht aufzugeben in einer schwierigen Phase“, sagt Walko, der mittlerweile seinen eigenen Betrieb mit 25 Mitarbeitern führt und berufsbegleitend den Meister zum Möbel-, Küchen- und Umzugsservice macht.

Für ihn sei der Austausch mit den Schülern sehr interessant. Er beantworte nicht nur Fragen, sondern bekomme auch mit, welchen Wissensstand die Jugendlichen haben – was ihm wiederum weiterhelfe, wenn er ab September selber ausbildet. „Es ist teilweise faszinierend, welche konkreten Pläne die Jugendlichen in dem Alter schon haben“, sagt er. Sein Fazit: „Ich hatte definitiv das Gefühl, ihnen weiterhelfen zu können.“

Und was sagen die Schüler zu den Gesprächen mit den Erwachsenen? Der 15-jährige Eric fand den Termin sehr hilfreich, wie er im Anschluss erzählte. Er will Garten- und Landschaftsarchitekt werden und hatte die Möglichkeit, mit einem Architekten zu reden. Besonders interessant fand er, von den Risiken als Freiberufler zu erfahren. Von einer anderen Mentorin hat er Tipps für Praktika und Ausbildungsbetriebe in der Nähe bekommen. Auch den Zeitpunkt der Veranstaltung – gute zwei Jahre vor seinem Abschluss – fand er passend gewählt: „Nun habe ich Zeit, mir frühzeitig Gedanken zu machen und mit den Betrieben Kontakt aufzunehmen“, fasste er zusammen.

Eric (15): „Nun habe ich Zeit, mir frühzeitig Gedanken zu machen und mit den Betrieben Kontakt aufzunehmen.“ | Bild: Lorna Komm

Der 13-jährige Johannes weiß noch nicht genau, welchen Beruf er später ergreifen will. „Ich will in den handwerklichen Bereich“, kann er aber zumindest die Richtung schon angeben. Er fand es hilfreich zu erfahren, was die Mentoren selbst an ihren jeweiligen Berufen gut finden.

Johannes (13): „Ich weiß noch nicht genau, welchen Beruf ich ergreifen will. Ich will in den handwerklichen Bereich.“ | Bild: Lorna Komm

Die 15-jährige Celina möchte gern Physiotherapeutin werden und hätte sich einen Gesprächspartner aus diesem Bereich gewünscht. „Ich habe zugehört, ob mich auch etwas anderes interessieren könnte. Das war aber nicht wirklich so und nun weiß ich, ich bleibe beim sozialen Beruf“, zog sie im Anschluss ihr Fazit.

Celina (15): „Ich habe zugehört, ob mich auch etwas anderes interessieren könnte. Das war aber nicht wirklich so und nun weiß ich, ich bleibe beim sozialen Beruf.“ | Bild: Lorna Komm

Ähnlich sah es die 14-jährige Lotta, die noch nicht konkret weiß, was sie einmal beruflich machen will. Sie würde gern mit Menschen und Kindern arbeiten, erzählte sie. Es sei schade, dass in diesem Jahr keine Praktika stattfinden konnten. „Wir hatten bisher nur die Möglichkeit, mit einem Betrieb ein Telefoninterview zu führen und unsere Fragen zu stellen“, beschrieb sie, doch das habe nur wenig geholfen, sich ein Bild von der täglichen Arbeit zu machen.

Lotta (14): „Wir hatten bisher nur die Möglichkeit, ein Telefoninterview mit einem Betrieb zu führen und unsere Fragen zu stellen.“ | Bild: Lorna Komm

Thomas Strobel, Programmleiter des „Speed Datings“ und stellvertretender Geschäftsführer der Mentor-Stiftung, war zum dritten Mal bei der Aktion in Meersburg dabei. So konnte er vergleichen: „Die Stimmung war diesmal ganz anders. Dass endlich wieder außerplanmäßige Aktionen stattfinden können, hat die Schüler sehr motiviert“, meinte er. Die Schüler hätten viel mehr Fragen gestellt als in den Vorjahren und sie seien aufmerksamer und interessierter gewesen, zog er Bilanz.