Fritz Wurster ist tot. Die Stadt Meersburg trauert um einen feinen Menschen mit tiefgründigem Humor. Der Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Schnabelgiere, Mitglied in der altehrwürdigen Gesellschaft der 101 Bürger, verstarb 88-jährig nach einem „arbeitsreichen und glücklichen Leben“.

Die Worte, mit denen Trauerredner Peter Schmidt am Grab begann, charakterisieren Fritz Wurster in einem Satz: „Wir verabschieden uns heute unter völlig ungewöhnlichen Bedingungen von einem Mann, den wir gerade in diesen schlimmen Tagen und