Der Einzelhandel hat seit Kurzem die Möglichkeit, persönliche Termine zum Shoppen zu vergeben. Die Reaktionen seitens der Kunden auf das Angebot fallen in Meersburg bislang jedoch eher zaghaft aus.

„Es wird schlecht angenommen“, sagt zum Beispiel Ilsetraud Bartels, Inhaberin des Geschäfts Phantasieschmuck an der Steigstraße. Sie bietet den Besuch auf Termin seit vergangener Woche an. „Ich habe auch hier rundum in Meersburg gesehen, dass die Leute das machen“, berichtet sie.

Hier ist das Schmuckgeschäft von außen zu sehen. Auf der Steigstraße ist aktuell noch wenig Betrieb. Im März sind die Handeltreibenden das gewöhnt – vor allem unter der Woche, hoffen aber auf die Zeit um Ostern, in der das Geschäft für gewöhnlich anzieht. Entsprechend sorgenvoll blickt etwa Inhaberin Ilsetraud Bartels auf die Corona-Infektionszahlen. | Bild: Santini, Jenna

Wer einen Termin möchte, kann anrufen, oder sich bei vielen Händlern über Zettel an der jeweiligen Ladentür informieren, wann noch ein Zeitfenster frei ist. Ist gerade niemand im Geschäft, ist das auch vom Fleck weg möglich. „Wenn jemand vorbeikommt, können wir den unter den erforderlichen Maßnahmen reinlassen“, erklärt Ilsetraud Bartels. Dazu gehört etwa die Dokumentation mit Uhrzeit und Kontaktdaten – wie beim Besuch in der Gastronomie, als diese noch geöffnet hatte.

Lockdown stoppt Aktion Weihnachts-Shopping in der Steigstraße Phantasieschmuck ist einer der Läden an der Meersburger Steigstraße. Geboten werden Schmuck aus Thailand und von Bali, den Inhaberin Ilsetraud Bartels üblicherweise im Winter selbst dort einkauft. Aufgrund der Corona-Situation weltweit ist sie auf den Onlineeinkauf bei ihren Händlern ausgewichen. Selbst in der Werkstatt im Laden hergestellt wird historischer Modeschmuck aus Artmetal Framex, bezogen aus Paris. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lauren Radimirsch hatte Ilsetraud Bartels im November vergangenen Jahres die Aktion „Weihnachts-Shopping in der Steigstraße“ initiiert. Elf weitere Geschäfte beteiligten sich daran. Zu haben waren Geschenkartikel, Lederwaren, Bücher, Schmuck, Spielzeug, Wohnaccessoires, Kleidung, Schokoladen und jede Menge andere Dinge. Die Läden wurden weihnachtlich geschmückt. Doch der Lockdown Mitte Dezember bereitete der Aktion ein schnelles Ende. Im Laden Phantasieschmuck arbeiten Bartels, ihre zwei Schwestern und ihre Tochter zusammen.

Unter der Woche sei es ruhig, sagt die Geschäftsfrau. Hinzu kommt, dass die Steigstraße momentan für viele, die vorbeikommen, einfach nur Durchgangsstraße und nicht Flaniermeile ist. Beispielsweise für Menschen, die von der Oberstadt hinunter zum Fähranleger laufen. Anders ist es laut Bartels am Wochenende. Dann haben die Leute mehr Zeit und es kämen auch Besucher aus der Region.

Mit dem Ostergeschäft zieht es normalerweise an

Aber: „Das kennen wir vom März. Wenn das Wetter nicht so gut ist, kommen immer wenig Kunden.“ Richtung Ostern und somit Saisonstart zieht es dann allerdings für gewöhnlich an. „Es geht auf Ostern zu. Die Fallzahlen steigen. Es sieht nicht rosig aus“, sagt Ilsetraud Bartels hinsichtlich der Corona-Situation. Nach wie vor gilt das Beherbergungsverbot, die Gastronomie ist geschlossen.

Der Floristikbereich von Zierat Wohnzubehör – ebenfalls an der Steigstraße – darf laut Corona-Verordnung offiziell geöffnet haben. | Bild: Santini, Jenna

Wenige Meter weiter wird zum Shopping mit Termin im Zierat-Ladengeschäft für Mode und Wohnzubehör eingeladen. | Bild: Santini, Jenna

Die Kaffees und Restaurants hält Bartels in Bezug auf das Shoppen für besonders wichtig. Es gehört für sie zum Erlebnis dazu: „Die Leute wollen sich noch hinsetzen für einen Kaffee.“ Ein Eis kann man sich in Meersburg bereits holen. „Da haben Sie was, auch wenn es nur ein Eis ist. Die Menschen lechzen danach“, ist die Händlerin überzeugt.

Obwohl sie in der Corona-Zeit bisher auf einiges verzichten musste – den Weihnachtsmarkt in Konstanz und ein gutes Wintergeschäft an der Steigstraße etwa, hält sie durch: „Ich hatte vergangenes Jahr eine gute Saison und unsere treuen Kunden halten zu uns.“

Markdorf Erster Öffnungsschritt im Lockdown: So bewerten Markdorfs Einzelhändler das Shoppen mit Termin Das könnte Sie auch interessieren

Online läuft es derzeit ein bisschen besser mit dem Schmuck als sonst, wobei man dort mit unzähligen Anbietern konkurriere, wie ihre Tochter Lauren Radimirsch berichtet.

Punkten kann der Familienbetrieb im Internet mit der persönlichen Beratung: „Wir bieten individuelle Betreuung. Viele schreiben eine Nachricht, wenn sie etwas auf Facebook gesehen haben – das ist neu. Oder sie melden sich, wenn sie etwas Spezielles suchen.“ Eine Frau suchte neulich nach Schmuckstücken mit Engelsflügeln.

Diana Möhrle: „Es läuft ein bisschen, aber verhalten“

Läuft man die Steigstraße weiter hinauf, kommt man an den Marktplatz, wo sich der Laden Mode von Keck von Diana Möhrle befindet, der ohne Corona das ganze Jahr über geöffnet ist. „Es läuft ein bisschen, aber verhalten. Ich denke, dass die Leute unsicher sind“, sagt sie zum Terminshopping.

Bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 100 dürfen die Händler „Click & Meet“ anbieten, also das Einkaufen mit Termin, ab einem Inzidenzwert über 100 ist nur „Click & Collect“ möglich, oder ein Lieferdienst.

Diana Möhrle, Inhaberin von Mode von Keck, hat die Schaufensterpuppe extra in denselben Farben wie sich selbst gekleidet. Das leuchtende gelb soll Lust machen auf den Frühling. Die Lust auf Terminshopping will bei den Menschen aber noch nicht so recht aufkommen. | Bild: Santini, Jenna

Die Infektionslage ist dynamisch, immer wieder mussten sich Händler und Kunden in der jüngeren Vergangenheit teils sehr kurzfristig anpassen. „Das ist keine Perspektive im Einzelhandel“, findet Diana Möhrle und nennt zusätzlich – wie Ilsetraud Bartels von Phantasieschmuck – die momentane, kalt-nasse Witterung als Hinderungsgrund, Bummeln zu gehen.

Verband Aktiv für Meersburg unterstützt Gewerbe, Handel, Gastronomie Diana Möhrle, Inhaberin des Ladens Mode von Keck, berichtet, dass sich die Händler in Meersburg zum Beispiel gegenseitig bewerben. Unterstützung gibt es durch den Verband Aktiv für Meersburg. In dem Verein sind Gewerbe, Handel und Gastronomie organisiert. Vorsitzende Jutta Theurich sagt: „Wir können im Moment gar nicht viel machen. Wir sind einfach für unsere Mitglieder da.“ Als nächstes gibt es eine Anzeige im Amtsblatt, welche Geschäfte aktuell in Meersburg geöffnet haben. Jutta Theurich, selbst Händlerin, hofft, dass im Sommer eventuell wieder eine Hauptversammlung von Angesicht zu Angesicht möglich ist. „Bis dahin hoffen wir, dass viele geimpft sind. Wenn man sich sieht, ist es viel angenehmer. Es kommt viel mehr Diskussion auf als digital“, findet sie. Normalerweise würde die Saison jetzt im März mit dem Frühjahrsmarkt und anderen Aktionen – auch in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung – starten. Nun sind andere Dinge – wie etwa das „Click & Meet“ gefragt. Die Vereinsvorsitzende sagt dazu: „Click und Meet ist schon gut und recht. Aber es ist nicht das, was normales Shopping ist.“ Die Menschen seien vorsichtig, selten komme jemand spontan, vielen fehle der Kaffee, „den man nach dem Shoppen genießen kann“. Theurich sagt, das Infektionsgeschehen sei nicht im Handel oder in der Gastronomie: „Da verzweifeln wir. Wir haben den Eindruck, unter anderem wir vom Handel, wir tragen das alles aus.“ Positiv hat sich der vergangene Sommer ausgewirkt: „Wir hatten alle einen bombastischen Sommer, dadurch, dass alle in Deutschland Urlaub gemacht haben.“ Doch es muss laut ihr wieder losgehen. „Wenn Hotellerie und Gastronomie zu haben, nützt das aber nichts. Wenn das fehlt, fehlt uns auch der Umsatz“, gibt Jutta Theurich zu bedenken. Mit der Stadtverwaltung steht der Gewerbeverein in regem Austausch. Gibt es neue Regeln aus einer Corona-Verordnung werden diese per E-Mail über Aktiv für Meersburg an die Mitglieder weitergeleitet.

Froh ist Diana Möhrle um ihre „vielen treuen Kunden, die sich melden“, wenn sie etwas aus dem Bekleidungsgeschäft benötigen. „Aber es ist kein Zustand auf Dauer“, fügt sie hinzu. Ihr Laden sei voll mit der aktuellen Frühlingsmode. Für das Foto kleidet sie eine Schaufensterpuppe in leuchtenden Farben, die Lust auf das Frühjahr machen sollen.

Vor der Tür steht ein kleiner Tisch mit einem Hinweisschild, auf dem zu lesen ist, wie die Terminvergabe funktioniert. Auch spontane Besuche sind möglich. Möhrle schreibt sich auf, wer da war. Ihre Stammkundschaft kennt sie meist schon lange.

Mit Aufstellern vor ihrem Geschäft am Marktplatz bewirbt Diana Möhrle das Terminshopping. Spontane Termine sind möglich. Laufkundschaft ist es aber eher nicht, die in ihren Laden kommt. Es ist ihre Stammkundschaft, die ihr in der Corona-Zeit die Treue hält. | Bild: Santini, Jenna

Die Geschäftsfrau blickt nun ebenfalls auf die Saison, die bald beginnen sollte. Man müsse abwarten, sagt sie. Die meisten Händler seien in ihren Läden. Einfach anrufen, oder klopfen, wenn man jemanden im Geschäft sieht. „Die freuen sich“, weiß sie zu berichten.

Im kompletten Lockdown hat ihr der persönliche Kontakt gefehlt. „Es muss ja nicht immer was gekauft werden.“ Für sie ist es auch schön, allgemein für die Menschen da zu sein, zu beraten – aktuell eben unter den geltenden Regeln.

Shoppen mit persönlichem Termin bietet auch die Goldschmiede Gold und Form an. Jedes Meersburger Geschäft, das beim „Click & Meet“ mitmacht, macht mit Zetteln und/oder Aufstellern auf sich aufmerksam. | Bild: Santini, Jenna

Vielen Kunden sei bewusst, „wenn wir das jetzt nicht unterstützen, ist irgendwann das Licht aus in der Stadt“. In Städten wie Meersburg, Konstanz und Ravensburg machten die kleinen inhabergeführten Läden ja auch den Flair aus. In Meersburg zieht man Diana Möhrles Angaben zufolge an einem Strang. „Das schätze ich an meinem kleinen Laden, in meiner Stadt. Wir sind alle in einem Boot und unterstützen uns seelisch gegenseitig“, sagt sie abschließend.