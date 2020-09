Kruschteln und Feilschen ist in diesem Jahr wegen der Corona- Pandemie nicht angesagt. Den für Samstag, 19. September vorgesehenen Dämmerflohmarkt hat die Narrengemeinschaft Hasle Maale abgesagt. Die findigen Stettheimer Narren warten aber zumindest mit einer Bewirtungsalternative auf: Sie grillen vorbestellte Hendl und Spieße zum Abholen. In die neue Fasnachtssaison starten sie ansonsten vorsichtig optimistisch.

Fast unmöglich zu organisieren

Eigentlich hätte das abendliche Flohmarkt in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge stattfinden sollen. Das kleine Jubiläum muss pandemiebedingt ausfallen. „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns zur Absage entschlossen“, sagt Zunftmeister Markus Greinwald. Es sei „fast unmöglich händelbar“ die Corona-Auflagen bei solch einer Veranstaltung zu erfüllen. Schon allein die Besucherströme zu regulieren, wäre kaum möglich. Zusammen mit den Zunfträten erinnert sich Greinwald an das letztjährige Vintage-Shopping, wo sie erstmalig einen Biergarten zur Bewirtung aufgebaut hatten. Die Gäste hätten sie quasi überrannt, so gut sei es gelaufen. Nach nur zwei Stunden seien bereits alle vorrätigen Hähnchenhälften verkauft worden. Ganz zu Schweigen von den Hunderten Schweinespießen, die seine Frau Karin zusammen mit seinem Stellvertreter Alexander Cerny im Akkord gegrillt hatten. Weil die Bewirtung gegenüber den Flohmarktanfängen so gut gelaufen ist, haben sich Greinwald und seine Zunftratskollegen das alternative Bewirtungskonzept überlegt.

Am 19. September gibt es Gillhähnchen und Fleischpieße

Auf dem bewährten Flohmarktplatz hinter dem Bauhof sollen die handgemachten Grillhähnchen und die mit Zwiebeln gespickten Fleischspieße am 19. September frisch zubereitet werden. Damit die Hygiene-und Abstandsregeln eingehalten werden können, wird es gemäß Cerny jeweils einen separaten Ein-und Ausgang geben. Im Kassenbereich wollen die Zunfträte Waschbecken und Flaschen mit Desinfektionsmittel für die Essensabholer bereitstellen. Das Abholen soll in Viertelstunden-Etappen ablaufen. „Damit können wir sicher gehen, dass größere Personenaufkommen vermieden werden“, erläutert Kassier Bernhard Müller. Weil nur Derjenige Gegrilltes bekommen kann, der entsprechend vorbestellt hat, ist die Kalkulation laut Müller diesmal sogar einfacher. Bestellungen können bereits aufgegeben werden. Der Zunftchef und sein Team hoffen auf einen erfolgreichen Essensverkauf.

Narren wollen Brauchtum nicht komplett absagen

Anders als bei dem Dämmer-Flohmarkt wollen sie weitere Vereins-Veranstaltungen momentan nicht absagen. „Wir warten, was der Gesetzgeber coronabedingt vorschreibt,“ sagt Greinwald Gleichzeitig räumt er ein, dass Saalveranstaltungen „zu recht hoher Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden können.“ Was die Dorffasnet angeht, gibt er sich kämpferisch. „Es kann nicht sein, dass ein Brauchtum wie die Fasnacht komplett abgesagt wird“, meint er. Es werde gemacht, was möglich ist, aber immer unter Beachtung der gesetzlichen Regeln und der Vernunft, fügt sein Vize hinzu. Für den 11. November plant die Narrengemeinschaft wie gewohnt ein Martini-Spiel auf dem Rathausplatz aufzuführen. Vor Weihnachten ist ferner ein adventlicher Treff im Freien für Vereinsmitglieder vorgesehen. Ansonsten könnte die Dorffasnacht zumeist im Freien über die Bühne gehen.