Ralf Löhle ist Winzermeister und Brenner. Gemeinsam mit seinen Eltern betreibt er einen Obst- und Winzerhof in Meersburg. Mit dem SÜDKURIER spricht der 35-Jährige über das Familienhandwerk und darüber, warum er seinen Beruf nicht missen möchte.

Wimmeln in den Weinreben, Schnapsbrennen in der familieneigenen Brennerei oder Abfüllen der Destillate: Arbeit gibt es für Ralf Löhle genug. Besonders im Sommerhalbjahr stehen auf dem Obst- und Winzerhof seiner Familie in Meersburg viele Aufgaben