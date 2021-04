Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Kronenstraße in Meersburg ist am frühen Dienstagmorgen erneut ausgebrochen. Laut der Polizei ging die Meldung über den Gebäudebrand um 5.17 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein.

Kurze Zeit später traf die Feuerwehr an dem Reiheneckhaus ein und begann mit den Löscharbeiten, von der Drehleiter und der Straße aus. Die Kronenstraße wurde wie am Montagnachmittag voll gesperrt. Derzeit sind die Löscharbeiten in vollem Gange. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir informieren weiter.

Von der Drehleiter und der Straße wird auf den Brand eingewirkt. | Bild: Santini, Jenna

Parallel wird die Wasserversorgung weiter ausgebaut. | Bild: Santini, Jenna