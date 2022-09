Meersburg – „Der Wein ist der beste Gesellschafter und jeder Mensch sollte sich von ihm begeistern lassen.“ Das, was einst Shakespeare sagte, werden sich von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, zahlreiche Einheimische und Feriengäste zu Herzen nehmen, um sich von verschiedenen Weinen verzaubern zu lassen und somit einige weinselige Stunden in geselliger Runde zu verbringen. Denn am Wochenende dreht sich nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder alles um den edlen Rebensaft in der Burgenstadt: Die Stadt Meersburg veranstaltet in Zusammenarbeit mit Weinbaubetrieben des Anbaugebiets Baden, Bereich Bodensee, das 46. Bodensee-Weinfest. In der Vergangenheit fanden stets zahlreiche Gäste aus der nahen und weiten Umgebung den Weg zum Schlossplatz nach Meersburg, um sich von den edlen Tröpfchen verzaubern zu lassen und somit einige weinselige Stunden in geselliger Runde zu verbringen.

Das Bodensee-Weinfest ist das größte und älteste Weinfest am See, das ausschließlich Weinbaubetriebe aus dem Bereich des sogenannten Badischen Bodensees präsentiert. Auch beim kulinarischen Angebot wird stark auf Regionalität gesetzt; so besteht eine lange Zusammenarbeit mit Meersburger Betrieben. „Gemeinsam mit einem regionalen Speisenangebot und abwechslungsreicher Live-Musik ist das Bodenseeweinfest der perfekte Mix aus Genuss und der unverkennbaren Atmosphäre des Meersburger Schlossplatzes“, sagt Bürgermeister Robert Scherer. Er wird gemeinsam mit der am 5. September neu gekürten Bodensee-Weinprinzessin das Fest am Freitag, 9. September, 17 Uhr, offiziell eröffnen. An ihrer Seite stehen traditionell der Meersburger Fanfarenzug, die Meersburger Trachten, Vertreter der Weingüter sowie weitere Vertreter der Stadt Meersburg.

Teilnehmende Winzer

Während des Festes können die verschiedensten Weine mehrerer Weingüter verkostet werden: Es handelt sich um das Staatsweingut Meersburg, den Winzervereinen Meersburg und Hagnau, die Spitalkellerei Konstanz, die Weingüter Peter Krause aus Meersburg, Röhrenbach aus Immenstaad, Bernhard aus Daisendorf, Dilger aus Bermatingen und Geiger aus Riedetsweiler sowie um den Reblandhof Siebenhaller aus Kippenhausen. Natürlich sind auch eine Reihe an antialkoholischen Getränken zu haben. Für die nötige Grundlage im Magen sorgen diverse kleine Speisen, die mit dem edelsten aller Getränke harmonisieren. Dafür sorgen unter anderem folgende Meersburger Gastronomen, Metzger und Fischer: Wittkoop – Alte Bank, Hotel zum Schiff, Weinkeller „Im Truben“, Fischspezialitäten Dilger, Metzgerei Huber und „ExtraOhrDinner“, der Caterer vom Bodensee.

Rahmenprogramm

Neben den traditionellen Blasmusikgruppen aus der näheren Umgebung – der Knabenmusik Meersburg, dem Akkordeonorchester Fiorini und der Stadtkapelle Meersburg – werden weitere Musikgruppen das Fest begleiten. Das traditionelle Konzert der Knabenmusik zum Weinfestfrühschoppen am Sonntag ist auch dieses Mal ein Höhepunkt des Weinfestes. Für die kleinen Gäste bietet der Familientreff am Sonntag auf dem Glatten Stein ein buntes und abwechslungsreiches Programm an.

Das „46. Weinfestglas“ dient als Eintritt für die drei Festtage und kann für fünf Euro an den Eintrittskassen erworben werden. Am Samstag und Sonntag beginnt das Bodensee-Weinfest um 11 Uhr.

Weitere Infos zum Weinfest und zu weiteren Angeboten im Rahmenprogramm gibt es im Internet unter:

http://www.meersburg.de

Das Programm

Freitag, 9. September

17 Uhr: Eröffnung mit Einzug auf den Schlossplatz der Weinhoheiten, der Trachtengruppe Meersburg, dem Fanfarenzug Meersburg und der Knabenmusik Meersburg

17.30 Uhr: Stadtkapelle Meersburg (Schlossplatz)

18.30 Uhr: First Class

(Vorburggasse)

(Vorburggasse) 19.30 Uhr: Die flotten Grenzler (Schlossplatz)

Samstag, 10. September

11.30 Uhr: Musikverein Bergatreute (Schlossplatz)

14 Uhr: Musikverein Wilhelmskirch (Schlossplatz)

14 Uhr: Kehlbach-Express (Vorburggasse)

16.30 Uhr: Musikverein Beuren (Schlossplatz)

18.30 Uhr: Band SeeLight (Vorburggasse)

19 Uhr: OHO – die Blasmusik (Schlossplatz)

Sonntag, 11. September