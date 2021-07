von Lorna Komm

Am frühen Freitagmorgen war in Meersburg der Hang in der Töbelestraße nach Starkregen in Bewegung geraten. Auf einer geschätzten Länge von zehn Metern rutschen Erdreich und Pflanzen auf die Straße. Zwischenzeitlich wurde die Straße freigeräumt.

Graben soll bewirken, dass Regenwasser abfließen kann

Peter Gress, Mitarbeiter im Meersburger Bauamt, berichtete im Gemeinderat, die Abrisskante verlaufe von West nach Ost über etwa 35 Meter. Zum Schutz gegen weiteres Abrutschen bei anhaltenden Regenfällen sei der Hang mit Plastikplanen abgedeckt worden. Des Weiteren hätten die Mitarbeiter des Bauhofs einen Graben gezogen, damit das Regenwasser abfließen kann. Auch die Straßenbeleuchtung sei dort vom Netz genommen worden.

Hang an der Töbelestraße in Meersburg gerät ins Rutschen – Erdreich muss weitläufig abgetragen werden

Vorläufige Sanierung soll 80.000 bis 100.000 Euro kosten

Wie Gress weiter sagte, habe Geologe Tilman Kugler bereits ein Kurzgutachten erstellt. Zur vorläufigen Sanierung müsse ein etwa 130 Meter langes Drainagerohr verlegt werden. Dann müsse ein Geotextil als Vliesschicht verlegt werden und etwa 400 bis 500 Tonnen Kiesschotter seien zur Befestigung benötigt. „Für die Tonne Schotter in der Größe 60 bis 120 Zentimeter rechnen wir etwa 65 bis 70 Euro“, sagte Gress. Für die vorläufige Sanierung müssten also Kosten von etwa 80.000 bis 100.000 Euro veranschlagt werden.

Bild: Bernhardt, Alexander

Bleibt der Fußweg, muss er mit einer Stützmauer gesichert werden

Wie es danach weitergehe, ob der Fußweg dort erhalten bleiben oder verlegt werden soll, müsse der Gemeinderat entscheiden. „Eine Hangsicherung durch Gabionen wie bisher ist nicht möglich. Wenn der Fußweg dort bleiben soll, dann muss eine Stützmauer hin“, erklärte Peter Gress. Zurzeit ist die Töbelestraße frei befahrbar und nur an der Abbruchstelle einseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr an der Engstelle.

An der Engstelle wird der Verkehr derzeit durch eine Ampel geregelt. | Bild: Lorna Komm

Zur Hangsicherung mussten Bäume gefällt werden

Die Straße könne kurzfristig voll gesperrt werden, sollten die Arbeiten dies erforderlich machen. Das sei vom Landratsamt bereits so genehmigt worden, sagt Gress. Auf Nachfrage von FWV-Rat Markus Waibel erklärte er, zur Sicherung gegen weiteres Abrutschen seien bereits Bäume gefällt worden. Es könne passieren, dass weitere gefällt werden müssen. Peter Schmidt (CDU) erinnerte daran, dass der Hang an gleicher Stelle vor mehr als 16 Jahren schon einmal abgerutscht war. „Damals bekamen wir die Auflage, die Bäume zu reduzieren und regelmäßig zu schneiden und den Hang zu durchforsten“, sagte Schmidt. Die Lösung sei seitdem ein Provisorium, der Fußweg sei dort das kleinste Problem. Gress bestätigte, dass große Bäume wegen der Hebelwirkung entfernt werden müssten.

Meinungen zur Zukunft des Fußwegs gehen auseinander

Monika Biemann (Umweltgruppe) sagte, sie wundere sich seit Jahren, wie dicht in Meersburg an Hangkanten gebaut werde. „Das Gelände ist nicht standfest.“ Auf den Fußgängerweg könne man verzichten, da man dort die Brücke habe. Christine Ludwig (Bündnis 90/Die Grünen) und Peter Köstlinger (CDU) teilten diese Ansicht nicht, zum einen wegen der Bushaltestelle, zum anderen, weil es problematisch für Menschen mit Kinderwagen oder Rollator wäre.

Lob vom Bürgermeister und vom Geologen für Arbeit des Bauhofs

Peter Gress teilte mit, dass der Geologe die schnelle und gute Arbeit des Bauhofs gelobt habe. Bürgermeister Robert Scherer schloss sich an: „Was dort mit drei Leuten geschafft wurde, ist eine enorme Leistung.“