In ihrem Berufsalltag beschäftigt sich Birgit Landgraf mit Anliegen von Stettener Einwohnern im Bürgerbüro, arbeitet Bürgermeister Daniel Heß zu und ist zuständig für Liegenschaften, Rechnungswesen und Tourismus. Außerhalb des Rathauses, in ihrer Freizeit, pflegt sie ihre Leidenschaft für Automobile. Birgit Landgraf besitzt einen Alfa Romeo Giulia 1300 sowie einen alten VW-T5-Transporter und ist passionierte Fahrerin. Kein Wunder also, dass die 51-Jährige davon träumt, an einer Rallye teilzunehmen.

Ursprünglich war eine Balkan-Tour mit Freundinnen geplant

Ursprünglich sollte es eine Balkan-Tour mit Freundinnen werden. Weil diese nicht zustande kam, hat sich Birgit Landgraf nun entschlossen, bei einer Autorallye quer durch Deutschland mitzumachen. Gleichzeitig will sie etwas für einen guten Zweck tun und sammelt Spenden für den Kinder- und Jugendhospizdienst Amalie. Dieser kümmert sich im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg um Familien, die mit Krankheit, Sterben, Tod und Trauer konfrontiert sind.

Weil sie ohne Navi und nur über Landstraßen fahren wird, hat sich Birgit Landgraf einen Maxi-Straßenatlas zugelegt. | Bild: Martina Wolters

Vor der Rallye schon 1200 Euro für Amalie gesammelt

Als Mutter sei sie glücklich und dankbar, dass ihre beiden Kinder gesund sind. Weil es Eltern mit kranken Kindern anders geht und deren Leben durch Krankheit und Tod durcheinandergewirbelt werde, möchte Landgraf sich für diese Familien stark machen. Besonders freut sie sich, dass sie schon 1200 Euro sammeln konnte. Bis zum Ende der Rallye am 10. Oktober soll diese Summe noch deutlich wachsen. „Das Geld geht eins zu eins an den Kinderhospizdienst Amalie Bodenseekreis und Ravensburg“, versichert die 51-Jährige.

Birgit Landgraf Birgit Landgraf kam 1970 in Kaiserslautern zur Welt. Die 51-Jährige studierte Raum- und Umweltplanung. Vor 15 Jahren zog es sie an den Bodensee. Sie hat zwei Kinder und arbeitet seit 15 Jahren im Rathaus von Stetten in der Verwaltung. Ihre Hobbys sind alte Autos und Autofahren. Mit der Teilnahme an „The Deutschland Rally“ erfüllt sie sich einen Traum. Sie hat die von Superlative Adventure Club organisierte Tour durch Deutschland vor allem wegen des Benefizgedankens ausgewählt. Die Teilnehmer müssen mindestens 300 Euro für einen guten Zweck spenden. Über 1000 Euro hat Birgit Landgraf bereits eine Woche vor dem Start zusammen.

Am 2. Oktober fällt bei Kassel der Startschuss

Bis zum Startschuss zur Rallye am Samstag, 2. Oktober in Hann Münden bei Kassel warten noch viele Herausforderungen auf Birgit Landgraf. Weil es gemäß der Regeln des Veranstalters „Superlative Adventure Club“ nicht erlaubt ist, Navigationsgeräte und Autobahnen zu nutzen, hat sich die Fahrerin einen großen Straßenkarten-Atlas besorgt. Ganz gespannt ist die studierte Stadtplanerin auf die Routenvorschläge und die zusätzlich zu erfüllenden Aufgaben. Beides erfahren sie und die übrigen Teilnehmer erst am Starttag selbst. In den Vorjahren habe beispielsweise ein Kübel Wasser aus dem bayerischen Forggensee in den Titisee im Schwarzwald umgefüllt werden müssen. Ein anderer Auftrag sei gewesen, Lederhosen auszuleihen und öffentlich Schuhplattler zu tanzen.

Im Vordergrund steht das Miteinander bei Aufgaben

„Bei der Rallye geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um das Miteinander“, erzählt Birgit Landgraf. Um die Arbeitsaufträge zu erfüllen, sei es erwünscht, Teams zu bilden. Da sie allein mit ihrem 15 Jahre alten VW-Bus unterwegs sein wird, spekuliert sie darauf, dass sich Konvois bilden werden. Bei einer möglichen Panne – ihr Fahrzeug hat immerhin schon 275.000 Kilometer auf dem Motor – könnten sich die Teilnehmenden gegenseitig helfen.

Wie ein Gehirngespenst Formen annimmt...

Ihr Bus steht schon startklar vor der Garage. Neben der Startnummer für die Rallye springt ein Aufkleber mit einem fröhlich lachenden Gespenst ins Auge. „Gehirngespenst“ ist darunter zu lesen. Warum das? Zuerst sei ihr die Idee im Kopf herumgespukt wie ein Gespenst, „jetzt nimmt sie Form an“, freut sich Birgit Landgraf darauf, am 2. Oktober an den Start zu gehen. “Machen, einfach machen“, das hat sie sich als Motto gesetzt.

Birgit Landgraf, im Berufsalltag Mitarbeiter der Verwaltung im Rathaus Stetten, freut sich, dass es am 2. Oktober losgeht. | Bild: Martina Wolters

Was sie an der Rallye besonders reizt? Neben dem Charity-Aspekt und dem Autofahren selbst nennt die 51-Jährige die Möglichkeit, unbekannte Gegenden und Menschen kennenzulernen. „Für mich ist es bedeutsam, mich überhaupt zu trauen und es auch zu schaffen“, fügt Landgraf hinzu. Eine erste Hürde hat sie schon genommen. Sonst agiert sie eher zurückhaltend, aber jetzt ist sie an die Öffentlichkeit gegangen, um mit ihrer Teilnahme an der Rallye Spenden für Amalie zu sammeln. Jetzt will sie das Rallye-Abenteuer durchstehen und wer Interesse hat, kann sie auf Instagram dabei begleiten. Wenn sie von ihrer Abenteuertour zurück ist, möchte sie einen Baum in der Gemeinde Stetten pflanzen, um ihren ökologischen Fußabdruck auszugleichen.

Hier kann man die Tour verfolgen und spenden

Wer noch spenden möchte, kann dies bis zum 10. Oktober auf der Internetseite der Spendenplattform Betterplace tun. Über den Kinderhospizdienst Amalie informiert dessen Homepage.

Wer Birgit Landgrafs Abenteuer mitverfolgen möchte, findet sie unter ihrem Nick dasgehirngespenst bei Instagram. Im Internet pflegt sie auch ihren Rallye-Account.

Wer die Rallye-Teilnehmerin sponsern möchte, kann eine E-Mail schicken an gehirngespenst@outlook.de