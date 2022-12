Ihre Häuser stehen seit Jahrzehnten. Ihre Straßen sind erschlossen. Und doch sollen die Bewohner des Baugebiets „Im Priel“ in Baitenhausen erneut Erschließungskosten zahlen. Dem SÜDKURIER liegen Kopien von zwei Beitragsbescheiden vor, datiert auf den 9. November. Die Rede ist von einem Wasserversorgungsbeitrag und einem Abwasserbeitrag. Die angeschriebene Person soll insgesamt 1020,80 Euro bezahlen. Die Begründung: 2018 wurde der Bebauungsplan geändert. Die Änderung „ermöglicht eine höhere Zahl der Vollgeschosse, als ursprünglich festgelegt, daher kommt es (...) zu einer weiteren Beitragspflicht“, heißt es in den Anschreiben. Beitragsmaßstab sei die Nutzungsfläche des Grundstücks.

Meersburg Räte wollen auf die Bremse treten: Fraktionen sorgen sich über teure Pflichtaufgaben Das könnte Sie auch interessieren

Anwohner drückten in Rats- und Ortschaftsratssitzungen ihre Fassungslosigkeit aus. Ingo Schwartz sagt: „Letztendlich kommen wir zu dem Schluss, dass wir theoretisch die Möglichkeit haben, aufzustocken. Wir sollen zahlen, auch wenn noch nicht klar ist, ob es praktisch möglich wäre.“ Ulrike Kittel fügt hinzu: „Der Großteil sind Fertighäuser. Die kann man nicht aufstocken.“ Die Beträge liegen im Schnitt zwischen knapp über 1000 und 2000 Euro. Schwartz erklärt, dass fast alle Nachbarn Einspruch gegen die Beitragsbescheide erhoben hätten. Ausgestellt wurden sie vom Fachbereich Finanzen der Stadt Meersburg. Betroffen sind neben dem Priel Anlieger der Holzgasse, die laut Kämmerin Heike Sonntag mit in den Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans fällt.

Externes Büro unterstützt bei Beitragsermittlung

Verwundert sind die Anwohner auch über den Zeitpunkt der Zustellung. Weshalb vier Jahre nach der Änderung des Bebauungsplans? Sonntag teilt dazu mit: „Um Beitragsbescheide erstellen zu können, bedarf es zunächst seitens der Finanzverwaltung einer Prüfung der Bebauungspläne, ob die Voraussetzungen für eine Nachveranlagung vorliegen (hier ob die Möglichkeiten eines zusätzlichen Vollgeschosses geschaffen wurden), wie die Festsetzungen vor und nach Änderung des Bebauungsplans sich verändert haben. Anschließend müssen die Flächen und Eigentümer ermittelt werden.“ Da sich die Verwaltung aufgrund von Befangenheiten der Unterstützung eines externen Büros bedient habe, seien sowohl intern als auch extern Personalkapazitäten zu berücksichtigen. Ebenso erklärt Sonntag, dass die Umstellung auf die Doppik einen „enormen Arbeitsaufwand“ mit sich gebracht habe und es bei der Stadt Meersburg keine Person gebe, die sich ausschließlich um Beitragsveranlagungen kümmere.

Wie ein Haus errichtet wurde, spielt keine Rolle

Unter anderem in der Ortschaftsratssitzung wurden Vorwürfe laut, dass die Stadt in einer finanziell angespannten Lage auf der Suche nach Geldquellen ist. Dem entgegnet Heike Sonntag: „Die Stadt hält sich an das Rechtsstaatlichkeitsgebot und den Gleichheitsgrundsatz. Jeder Bürger, der einen Vorteil hat oder eine Dienstleistung oder Einrichtung in Anspruch nimmt, ist hier in gleichem Maße zu den entsprechend in Satzungen, Rechtsverordnungen oder Gesetzen festgelegten Gebühren, Steuern oder Beiträgen heranzuziehen.“ Laut Sonntag ist durch die Erhöhung der Bebaubarkeit eine Vorteilslage eingetreten. Dass mancher sein Haus gar nicht aufstocken kann, ist dabei nicht von Belang. Die Kämmerin erklärt: „Für die Beitragspflicht ist ausschließlich die baurechtliche Möglichkeit ausschlaggebend. Persönliche Gründe, oder wie ein Haus errichtet wurde, spielen keine Rolle.“ Bauamtsleiter Martin Bleicher sagte im Ortschaftsrat zu den baulichen Gegebenheiten: „Das kümmert dieses Gesetz relativ wenig.“

Die Anwohner warten im Ortschaftsrat darauf, ihre Fragen zu stellen. | Bild: Santini, Jenna

Dass die Bewohner schon vor vielen Jahren Erschließungskosten gezahlt haben, fällt ebenfalls nicht ins Gewicht. Heike Sonntag schreibt: „Die Vorteilslage ist mit Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung entstanden. Grundsätzlich gilt zwar im Beitragsrecht der Grundsatz der Einmaligkeit, es gibt aber eine Reihe an Ausnahmen, zum Beispiel wenn zusätzliche Anlagen geschaffen werden (zum Beispiel eine vierte Reinigungsstufe) oder eben, wenn sich die Möglichkeit der Inanspruchnahme durch eine intensivere Nutzung des Grundstücks erhöhen kann.“ Sonntag zufolge weise jeder Notar im Kaufvertrag auf diesen Sachverhalt hin.

Geändert wurde der Bebauungsplan 2018 aufgrund eines Anwesens. Ortsvorsteher Joachim Bischofberger betonte in den vergangenen Wochen, dass die Änderung nicht allgemeiner Bürgerwunsch gewesen sei. Die Stadtverwaltung bietet nun am 9. Januar 2023 eine Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Baitenhausen an. Bis dahin ruhen die Beitragsbescheide, wie Bürgermeister Robert Scherer im Gemeinderat erklärte. Ulrike Kittel und Ingo Schwartz gehören mit zu denen, die Redebedarf haben.