Meersburg vor 3 Stunden

Betrunkener Gast soll Angestelltem Faustschlag versetzt haben

Laut Zeugenaussagen ist es am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, in einer Gaststätte an der Seminarstraße in Meersburg zwischen sechs mutmaßlich betrunkenen Personen und dem Personal zu einer Auseinandersetzung gekommen.