Meersburg vor 5 Stunden

Betrunkene 61-Jährige verursacht im Lehrenweg einen Auffahrunfall

Eine offensichtlich stark betrunkene 61-Jährige hat am Freitag in den frühen Abendstunden im Lehrenweg in Meersburg mit ihrem Renault einen Volvo angefahren, berichtet die Polizei.