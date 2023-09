Das 47. Bodensee-Weinfest war bei strahlendem Sonnenschein ein voller Erfolg. Drei Tage lang standen Schlossplatz und Vorburggasse ganz im Zeichen des Weins und der Blasmusik. Schon zur Eröffnung am frühen Freitagabend waren die Bierbänke unter den schattenspendenden blau-gelben Sonnenschirmen gut gefüllt. Bürgermeister Robert Scherer begrüßte die Gäste, darunter auch alle seine Amtsvorgänger seit 1969. Die scheidende Bodensee-Weinprinzessin Elin Sophie Arnold hielt eine emotionale Abschiedsrede, bevor ihre Nachfolgerin Angela Staneker aus Hagnau gekrönt wurde.

Die Badische Weinkönigin Julia Noll überreichte Angela Staneker die Halskette mit dem Weinblattanhänger und setzte ihr die Krone auf das Haar. Die frisch gekrönte neue Bodensee-Weinprinzessin hielt souverän die erste Rede ihrer Amtszeit. Ebenso so gelassen eröffnete sie am Sonntagmorgen den Frühschoppen und plauderte locker im Interview mit Moderator Reiner Jäckle über die besondere Ehre, auf dem Weinfest gekrönt zu werden, sowie über ihre zukünftigen Aufgaben als Botschafterin des Weins der Region.

Drei Weinhoheiten: Die bisher amtierende Bodensee-Weinprinzessin Elin Sophie Arnold, ihre Nachfolgerin, die frisch gewählte Bodensee-Weinprinzessin Angela Staneker, und die Badische Weinkönigin Julia Noll am Freitagabend (von links). | Bild: Lorna Komm

Knabenmusik auf Weinfestglas

Moderator Jäckle interviewte auch Christoph Maaß, den Leiter der Knabenmusik. Denn das diesjährige Weinfestglas ist dem 70-jährigen Bestehen des Jugendorchesters gewidmet. Maaß, der selber als Kind in der Knabenmusik angefangen hat, freute sich natürlich über diese Würdigung der Knabenmusiker. Traditionell hatten die Musiker der Kapelle das Fest am Freitag vom Balkon des neuen Schlosses aus eröffnet und begleiteten mit dem Bodenseemarsch den Einzug der Weinprinzessin und der Trachten am Sonntagmorgen.

Moderator Reiner Jäckle interviewt unter anderem den Leiter der Knabenmusik Christoph Maaß. | Bild: Lorna Komm

Die Festtage über wechselten sich Blaskapellen und Partybands aus der Region ab. Die Nachwuchsband Blech und Pegel hatte ihren eigenen Fanclub mit gemalten Plakaten dabei und verbreitete am Samstagnachmittag super Stimmung in der Vorburggasse, was nicht nur bei den jungen Einheimischen, sondern auch bei älteren Besuchern von weiter weg gut ankam. Auch auf der Hauptbühne auf dem Schlossplatz sorgten die Kapellen abwechselnd für gute Stimmung. Schon am späten Nachmittag tanzten die Menschen nicht nur vor der Bühne, sondern ebenfalls auf den Bierbänken.

Die Nachwuchsband Blech und Pegel unterhält auf der Bühne in der Vorburggasse. | Bild: Lorna Komm

Samstag ist besucherstärkster Tag

Überhaupt war der Samstag der besucherstärkste Tag. Gegen 21 Uhr musste der Einlass kurz gestoppt werden, wie Tourismusleiterin Tanja Mülhaupt berichtete. „Wir konnten die Besucher dann nur stoßweise reinlassen, wenn größere Gruppen wie Vereine oder Busgesellschaften das Fest verließen“, sagte Mülhaupt. Trotz der großen Menschenmenge seien ihr bis dato keine besonderen Vorkommnisse bekannt. „Es war ein friedliches Fest.“ Von den 19.000 bestellten Eintritts-Gläsern waren am Sonntagmorgen noch ausreichend vorhanden. Genaue Besucherzahlen können erst Anfang der Woche bekannt gegeben werden, so die Tourismusleiterin.

Trotz des heißen Wetters gingen die Geschäfte gut. Bei den Weinen seien tagsüber eher die leichten, gut gekühlten Weine gefragt gewesen, erzählte der Daisendorfer Winzer Mathias Bernhard. „Insgesamt ist es gut gelaufen“, sagte er. Martin Frank, Geschäftsführer vom Winzerverein, meinte kurz und prägnant, er sei „müde, aber zufrieden“.

Leichte, gekühlte Weine liefen bei der Wärme besonders gut, meint der Daisendorfer Winzer Mathias Bernhard hier mit Aushilfe Jan Geiger (von links). | Bild: Lorna Komm

Zufrieden waren ebenso die Besucher aus der sächsischen Partnerstadt Hohnstein. Deren Bürgermeister Daniel Brade war mit einer kleinen sechsköpfigen Delegation angereist. Brade ist seit 2008 im Amt und war schon öfter auf dem Weinfest. „Ich mag das schöne Ambiente auf dem Schlossplatz mit der Musik“, sagte er. Zudem sei es eine gute Gelegenheit, die partnerschaftlichen Begegnungen zu pflegen.