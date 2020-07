Meersburg vor 23 Minuten

Bequem parken mit Seesicht: Neues Parkhaus an der Fähre eröffnet

Nach acht Monate Bauzeit wurde am Freitag das neue Parkhaus an der Fähre in Meersburg eröffnet. Damit endete auch eine jahrzehntelange Diskussion um ein solches Projekt in exponierter Lage. Die ersten Nutzer freuten sich unter anderem über die breiten Familienparkplätze.