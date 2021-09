Meersburg vor 52 Minuten

Bei der U18-Wahl in der Sommertalschule können die Jugendlichen ihrer politischen Meinung eine Stimme geben

Welche Partei würden die Jugendlichen in Meersburg wählen, wenn sie bei der Bundestagswahl am 26. September schon ihre Stimme abgeben dürften? Bei der bundesweiten U18-Wahl, die am Freitag auch in der Sommertalschule organisiert wurde, konnten Schüler ab Klasse 5 zur Wahlurne gehen. Ziel der Aktion ist es, dass die Jugendlichen lernen, wie Meinungsbildung und Demokratie funktionieren.