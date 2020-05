Die Hilfsaktion der Narrenzunft Schnabelgiere, die in Zusammenarbeit mit der Stadt, Lebensmittel für Bedürftige sammelt, und über die der SÜDKURIER am vergangenen Mittwoch berichtete, stößt auf große Resonanz. „Wir wurden mittlerweile überhäuft mit Spenden. Die Zunftstube bricht schier auseinander“, schreibt Zunftmeister Norbert Waßmer.

Abholung ähnlich wie bei einer Tafel

Deshalb habe man sich entschlossen, eine direkte Abholung, ähnlich einer „Tafel“, zu ermöglichen, und zwar immer freitags, 14 bis 16 Uhr, in der Zunftstube in der Stefan-Lochner-Straße 2. Dabei werde man selbstverständlich alle Hygiene-Schutzregeln – wie Mundschutz und die Desinfektion der Hände vor Betreten der Zunftstube – einhalten sowie für die Betroffenen ermöglichen, so Waßmer.

Abgabe und Kontakte für Spender

Spender können haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel an folgenden Tagen in der Zunftstube vorbei bringen: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeweils 14 bis 16 Uhr. Vor der Zunftstube steht auch ein Sammelcontainer, der regelmäßig geleert wird. Spenden können auch am Bürgerbüro abgegeben werden. Wer wissen will, was gerade besonders gebraucht wird, kann sich an Steffi Möglich (Telefon 07532/440122) oder Karin Hölle (Telefon 07532/440116) von der Stadtverwaltung wenden.