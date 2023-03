Der Vierbeiner war seinem 53-jährigen Herrchen entwischt und kollidierte auf der abschüssigen Straße mit einem 69-jährigen Pedelec-Fahrer, teilt die Polizei mit.

Der Senior stürzte zu Boden und zog sich trotz eines Schutzhelms eine Kopfverletzung zu.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand nach Polizeischätzung ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.