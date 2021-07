Die Aufschrift Burgkeller an der Hausfassade zur Steigstraße hin ist bereits verschwunden. Dort wird künftig der Name der Erlebnisgastronomie stehen, an der Holger Knebel und Sara Kajak, die Besitzer des geschichtsträchtigen Gebäudes, gerade feilen. Der gastronomische Betrieb wird Drachenfeuer heißen.

„Tagsüber haben wir ein familienfreundliches Konzept, während es abends in Richtung Taverne geht“, sagt Sara Kajak. Optisch soll das Lokal, das aktuell im gemauerten Gewölbekeller realisiert wird, eine mittelalterliche Fantasiewelt sein. „Wir können und wollen das Mittelalter nicht authentisch nachstellen“, erklärt Holger Knebel. Schon alleine aufgrund der Hygienevorschriften ist das nicht möglich.

Das Eingangsportal. Die Türen sind etwa 60 Jahre alt und wurden aufgearbeitet. Die Fenster darüber werden noch saniert. Lamellen, wie links und rechts angebracht, gab es im Mittelalter beispielsweise nicht. | Bild: Santini, Jenna

Geschmiedeter Drache befeuert Holzofen

In einen Teil der Küche kann der Besucher reinschauen. Von der Decke wird sich ein schmiedeeiserner Drache herunterschlängeln, wobei er sein Feuer in den holzbefeuerten Ofen spukt. Auf die Tonteller kommen Rahmfladen, die man sich wie Dinnele vorstellen könne, Bratwürste und Spieße. Die Fladen gibt es auch in vegetarischen Varianten. Zudem sieht die Menükarte verschiedene Salate und ein Dessert vor, das mit Drachen zu tun hat und noch kreiert wird. Die Getränke – Bier, Wein und anderes – werden in Tonbechern serviert. Teile des Tongeschirrs stehen schon in der Küche des Paares im oberen Teil des Hauses.

Sara Kajak und Holger Knebel sind in Meersburg angekommen. Hier stehen sie im Obergeschoss an ihrem Ofen. In den Händen halten sie die Tongefäße, in denen im Drachenfeuer die Getränke serviert werden. | Bild: Santini, Jenna

Die Gastronomie betreiben werden die beiden selbst. „Das machen wir über unsere Tochterfirma, die Drachenfeuer GmbH. Es ist Neuland, aber wir haben ein Beraterteam“, sagt Holger Knebel. Er hat früher im Bereich Einzelhandel gearbeitet und sei den Dienst am Endverbraucher daher gewöhnt. Sara Kajak kennt sich im Bereich Landwirtschaft und Bankwesen aus. „Außerdem haben wir gerne Menschen um uns herum und bewirten gerne“, verrät sie.

Noch herrscht im Gewölbekeller Baustellenlärm. Doch das Paar hat einen Termin vor Augen. Spätestens im September möchten Holger Knebel und Sara Kajak das Drachenfeuer eröffnen, inklusive Brüstung mit Außerhausverkauf. „Die Küche steht schon bereit“, berichtet Knebel. Aber einzelne wichtige Komponenten fehlen noch, zum Beispiel einige Holztüren. Hier müssen die Bauherren von verlängerten Lieferzeiten ausgehen, wie zurzeit überall üblich.

An dieser Stelle wird sich der Außerhausverkauf befinden. Hier soll es Rahmfladen und andere Leckereien auf die Hand geben. | Bild: Santini, Jenna

Das Drachenfeuer ist als Ganzjahresbetrieb geplant: „Es kommt darauf an, ob die Einheimischen das so annehmen.“ Sie sind ausdrücklich willkommen. „Hier darf man laut sein. Hier darf man feiern“, verspricht Holger Knebel. Vom Stammtisch bis hin zu den Freundinnen, die gemeinsam einen Wein trinken wollen, soll sich jeder wohlfühlen. Knebel und Kajak ließen extra Schallschutzfenster einbauen.

Nur das Deckengewölbe ist denkmalgeschützt

Im ehemaligen Burgkeller ist nur das Deckengewölbe denkmalgeschützt. Aus dem Jahr 1961 stammen die Malereien von Lothar Rohrer. Sie zeigen die Geschichte von Bürgermeister Simon Weinzürn, der im Bodensee ertränkt worden sein soll. „Die Bilder haben im langen Leerstand gelitten“, sagt Holger Knebel. „Sie sind nicht schwer beschädigt, müssen aber behutsam restauriert werden.“ Seit 2011 hatte das Gebäude leer gestanden, saniert wird es nun seit Ende 2019.

Die Historie des Hauses an der Steigstraße Die Sanierung des Hauses an der Steigstraße Nummer 26 wird von einer Bauhistorikerin unter Denkmalsicht begleitet. Unterstützung gab es auch von der Stadt Meersburg und dem Denkmalamt. Das Baujahr kann dank dendrochronologischer Untersuchungen auf das Jahr 1584 festgesetzt werden. Dendrochronologische Proben werden aus verbautem Holz entnommen und geben Aufschluss darüber, wann die Bäume geschlagen wurden. Im Jahr 1744 wurde die Fassade hin zur Steigstraße saniert, beispielsweise wurden Balken erneuert. Hinzu kam das mehrteilige Fensterportal über dem Eingang. Die Ostseite wurde derweil in wesentlichen Teilen abgerissen und um anderthalb Meter verlängert. „Dann haben sie vermutlich statische Probleme bekommen“, sagt Bauherr Holger Knebel. Denn 1768 wurde das gemauerte Gewölbe eingezogen, das das ganze Gebäude trägt. Die St. Sebastiansbruderschaft soll es im 17. Jahrhundert gekauft und als Domizil genutzt haben. Holger Knebel und Sara Kajak griffen 2019 zu. Sie waren konkret auf der Suche nach einem Objekt und verliebten sich als Mittelalterfans in die Stadt Meersburg. So sehr, dass sie von Nordrhein-Westfalen an den Bodensee zogen. Im Burgkeller war früher Gastronomie, aber auch mal ein Kino untergebracht. In den oberen Geschossen hat das Paar vier Wohnungen realisiert: ein Ein-Zimmer-Appartement, eine Vierer-Wohngemeinschaft, eine Ferienwohnung und eine für sich. Die Ferienwohnung hat ein mittelalterliches Flair und wird gerade fertiggestellt. Von Preissteigerungen und Lieferengpässen blieb das Projekt größtenteils verschont. „Wir waren mit den großen Liefermengen durch“, sagt Holger Knebel. Das Paar lobt ausdrücklich die einheimischen Betriebe, die seit vielen Monaten auf der Baustelle arbeiten. „Eins greift ins andere. Ohne große Stillstandzeiten“, sagt Knebel.

Sechs Container Sandgemisch wurden im Gewölbekeller von einem Minibagger abgetragen. Der Fußboden war bedeckt davon. Hatten sie im oberen Teil des einstigen Hauses der St.-Sebastians-Bruderschaft noch viele historische Funde gemacht, fanden sie jetzt nichts mehr. „Wir haben den Schutt akribisch durchsucht und nicht mal einen Nagel gefunden. An losem Material gab es keine geschichtlichen Hinweise“, sagt Holger Knebel.

Ebenen schaffen Mittelalter-Atmosphäre

Das Drachenfeuer soll den Charme einer mittelalterlichen Gaststätte versprühen. „Ohne Kulisse wirkt das nicht“, sagt der Bauherr. Deshalb werden im Gewölbekeller mithilfe von alten Balken verschiedene Ebenen eingezogen. Zentral ist ein Gebilde, das wie ein Mittelalterfachwerkhaus aussieht, „nur viel luftiger“, und begehbar sein wird. „Es war nicht einfach, unbehandelte Balken zu finden. Es sind im Prinzip die Innenwände von Häusern“, so Knebel. Hinzu kommen Sitznischen an den Fenstern und in einer Ausbuchtung im Molassefelsen. Alles soll für die Besucher barrierearm zugänglich sein.

Mithilfe von verschiedenen Ebenen soll im einstigen Burgkeller der Charme einer mittelalterlichen Gaststätte entstehen. Die Gemälde von Lothar Rohrer, die den Tod von Bürgermeister Simon Weinzürn zeigen, bleiben erhalten. | Bild: Santini, Jenna

An das Erd- beziehungsweise Kellergeschoss schließt ein denkmalgeschützter Felsenkeller an. Er ist 22 Meter lang und gehörte der Literatur nach dem Fürstbischof von Konstanz. Hier nutzen Holger Knebel und Sara Kajak ausschließlich ihren Teil. Der Rest ist im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Gespräche über eine mögliche Nutzung laufen noch. Die Bauherren, die sich inzwischen gut in Meersburg eingelebt haben, „das ging relativ schnell“, sagt Sara Kajak, wollten aber anfangen nach dem langen Leerstand. Das Drachenfeuer soll sich sobald wie möglich mit Leben füllen, wenn es nach den zwei Wahl-Meersburgern geht.