von Lorna Komm

Wenn Maria und Josef ihre Herberge per Zeitungsannonce in den Bethlehem-News suchen, die Hirten freitags für einen sauberen Planeten auf die Wiese gehen und die Drei Weisen*innen ihren verlorenen Genderstern suchen, dann wird die Weihnachtsgeschichte in einer modernen Variante erzählt: 26 Kinder und Jugendliche des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Stetten verkörpertem in einem witzigen Krippenspiel Maria und Josef, Herbergseltern, Hirten, Engel und tollpatschige Römer.

„Zimmer im Heuhotel zu vermieten“ und ähnlich lauten die Zeitungsanzeigen in den Bethlehem-News, mit denen Maria und Josef auf Herbergssuche gehen. | Bild: Lorna Komm

Gruppenleiterin Katharina Engel und ihr Bruder Christian sind die Autoren der humorvollen Weihnachtsgeschichte. „Dieses Jahr haben uns erst sehr spät dran gesetzt, die Geschichte zu schreiben“, erzählt Katharina Engel. Es sei ungewiss gewesen, ob überhaupt ein Krippenspiel stattfinden könne. Als mögliche Alternative wurden mit lustigen Geschichten die Bethlehem-News gedruckt, die Gegenstand des Schauspiels waren und im Anschluss von den Zuschauern gekauft werden konnten.

Kindern bleiben nur vier Wochen für die Proben

Auch mit den Proben wurden dementsprechend spät gestartet, so hatten die Akteure nur knapp vier Wochen Zeit, ihre Rollen zu lernen und die Souffleure mussten manches Mal aushelfen – was aber nicht peinlich war, sondern zur lockeren Atmosphäre bei Darstellern und Zuschauern beitrug.

26 Kinder und Jugendliche des CVJM Stetten traten in dem selbst geschriebenen Krippenspiel auf die Bühne. | Bild: Lorna Komm (

Aufgeführt wurde das Krippenspiel dies Jahr nicht wie sonst auf dem Platz vor dem Stettener Rathaus, sondern auf dem Hof Mantz bei Breitenbach. „Familie Mantz hat uns während der Pandemie einen Platz gegeben, um die Gruppentreffen draußen abzuhalten“, erklärte die Vorsitzende des CVJM, Silvia Engel. So habe die Jugendarbeit ohne Unterbrechung das ganze Jahr über stattfinden können. Als sie uns dann eingeladen haben, auch das Krippenspiel hier aufzuführen, haben wir zugesagt. „Es ist Weihnachten, da darf man Geschenke auch annehmen“, dankte Engel.

Spenden sind für das Kinderkrankenhaus in Bethlehem gedacht

Aufgrund des großen Platzangebots konnte familienweise getrennt auf den zahlreichen Bierbänken Abstand gehalten werden. Das Bethlehem-Licht, Dritte-Welt-Produkte und Orangenverkauf rundeten die als Stallweihnacht bekannte Veranstaltung ab. Die Spenden gehen ans Kinderkrankenhaus in Bethlehem.