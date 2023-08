Ein 27-Jähriger hat bei der Polizei angegeben, am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr von drei Männern attackiert und bestohlen worden zu sein. Wie die Polizei mitteilt, war der alkoholisierte Mann in der Nacht mit Bekannten in mehreren Lokalen in der Meersburger Innenstadt unterwegs.

Schläge, Streit und Diebstahl

Auf dem Nachhauseweg sei er nach Angaben der Polizei in der Unterstadtstraße von den Männern, mit denen es offenbar bereits im Laufe der Nacht zu Meinungsverschiedenheiten gekommen war, mit Schlägen angegriffen und verletzt worden.

Bei der Auseinandersetzung verlor er sein Mobiltelefon, das im weiteren Verlauf von einem seiner Kontrahenten gestohlen worden sein soll. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.