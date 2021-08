Meersburg vor 1 Stunde

Arbeitete die mysteriöse Isdaltote mit 21 Jahren als Dienstmädchen im Autohaus Schmid in Meersburg?

Der 84-jährige Karl-Rudolf Schmid ist überzeugt davon, dass er eine junge Frau kannte, die der im SÜDKURIER veröffentlichten Phantomzeichnung exakt entspricht. Neuere forensische Untersuchungen in einem der merkwürdigsten Fälle der europäischen Kriminalgeschichte deuten darauf hin, dass das vom Alter her passen könnte. Die geheimnisvolle Frau, die 1970 im Eistal starb, soll um 1930 geboren und in Franken aufgewachsen sein.