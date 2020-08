Helen Hümmer streicht über die neu eingesetzten Dauben des riesigen Mainauer Weinfasses von 1689, das die Firma Holzbau Schmäh gerade restauriert. Hümmer hat hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege absolviert, das im August endet. Das Prunkfass, das 16 000 Liter fassen kann, ist eines der außergewöhnlichsten Projekte, an denen sie mitgearbeitet hat.

Helen Hümmer startet jetzt ins Architekturstudium

Anschließend will Helen Hümmer Architektur studieren. Eigentlich hatte die 21-Jährige, die aus der Nähe von Bamberg stammt, dies gleich nach dem Abitur vor. Doch man riet ihr wegen der Lage auf dem Arbeitsmarkt davon ab. So studierte Hümmer erst zwei Jahre Medizin. Doch das war nicht das Richtige für sie. „Ich wollte handwerklich arbeiten“, erzählt sie, und außerdem auch gern im Freien.

Zu den Objekten, die sich ihr besonders einprägten, zählt das mittelalterliche Kapitelhaus auf der Konstanzer Dominikanerinsel, wo Holzbau Schmäh Fenster und Dach sanierte. Teils seien uralte Ziegel und Dachlatten erhalten. Hümmer sagt: „Es ist beeindruckend, wie lange das hält“ – im Gegensatz zu den Dachlatten aus den 1970er-Jahren, als das Gebäude zuletzt saniert wurde. „Da tritt man einmal drauf und sie sind kaputt.“

Sebastian Schmäh hätte sie gern als Azubi übernommen

Ihr Freiwilliges Soziales Jahr sei wie im Flug vergangen. „Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Es war eine gute Entscheidung und ich habe viel gelernt.“ Ihr Chef Sebastian Schmäh hätte sie auch gern als Azubi übernommen. „Helen hat mich durch ihre schnelle Auffassungsgabe und ihren Mut zum Zupacken immer wieder sehr beeindruckt.“ Er könne aber ihre Entscheidung für ein Architekturstudium sehr gut nachvollziehen. Für ihn sei das FSJ in der Denkmalpflege die perfekte Orientierung für den beruflichen Lebensweg, nach einer oft sehr schnellen und kompakten Schullaufbahn.

„Ich wollte eine Pause vom Lernen und körperlich arbeiten.“ Maja Luisa Lehmann, neu im FSJ Denkmalpflege

Ganz ähnlich sieht das Hümmers Nachfolgerin, die 17-jährige Maja Luisa Lehmann, die sich ebenfalls für ein Architekturstudium interessiert. „Aber ich wollte eine Pause vom Lernen und körperlich arbeiten.“ Sie erzählt: „Seit ich klein war, wollte ich immer Häuser bauen.“ Vor drei Jahren hätten ihre Eltern ihr Haus renoviert und sie habe dabei geholfen. „Aber ich habe eigentlich wenig Ahnung von handwerklichen Sachen“, räumt sie offen ein. „Doch das ändere ich ja jetzt.“

FSJ in der Denkmalpflege Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege beruht auf dem Gesetz zum Bundesfreiwilligendienst, das die Bundesregierung 2011 einführte. Das Angebot, das unter anderem der Berufsorientierung dienen soll, richtet sich an 16- bis 26-Jährige. Träger des FSJ Denkmalpflege ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Als Einsatzstellen kommen Denkmalbehörden, Museen und Vereine in Frage, aber auch Handwerks- und Baubetriebe sowie Architektur- und Planungsbüros. Das FJS Denkmalpflege kann auch, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, auf eine folgende Berufsausbildung angerechnet werden. Die Meersburger Firma Holzbau Schmäh stellte 2019 mit Helen Hümmer erstmals eine FJSlerin in der Denkmalpflege ein, 2020 sollen es zwei Freiwillige sein. „Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Herausforderungen im Handwerk kennenzulernen. Ich glaube, dass Absolventen danach unser Zimmererhandwerk aus einer ganz neuen Perspektive sehen“, sagt Firmenchef Sebastian Schmäh.

Als sie den Katalog mit Einsatzstellen für ein FSJ durchsah, stieß die junge Frau, die bei Bielefeld aufwuchs, auf Holzbau Schmäh. Warum hat sie sich dafür entschieden? „Hauptsächlich, weil ich mich sehr für Wohnen und Gestalten interessiere“ und weil das ein Schwerpunkt bei Schmäh sei. Lehmann betont: „Ich wollte nicht in den musealen Bereich.“ Dort seien viele FSJ-Einsatzstellen angesiedelt, ebenso beim Landesamt für Denkmalpflege, in der Archäologie und Bauforschung.

Arbeit mit Maschinen reizvoll

Doch die jungen Frauen interessierte vor allem die praktische Seite. Mit Maschinen zu arbeiten war etwas, was Hümmer besonders reizte. „Klar hatte ich vorher schon mal einen Akkuschrauber in der Hand.“ Aber hier habe sie die Gelegenheit, an großen Sägen zu arbeiten – „wo ich am Anfang schon auch überfordert war.“ Doch es gebe immer jemanden, der helfe. Und dank der Unterstützung moderner Maschinen sei die Ausübung des Zimmerberufs Frauen ebenso möglich wie Männern.

Viele Frauen starten Ausbildung bei Schmäh

Für Sebastian Schmäh spielt nur die Eignung eine Rolle, nicht das Geschlecht. Von den vier jungen Leuten, die 2019 bei ihm ihre Ausbildung starteten, waren drei weiblich, nächstes Jahr werden unter zehn Azubis vier Frauen sein.