Meersburg vor 2 Stunden

Anwohner ärgern sich über Chaos und Staub auf dem Bleichleparkplatz

Situationen „spannender als mancher Fernsehkrimi“ und Staubwolken: Die Anwohner des Bleichleparkplatzes in Meersburg sind sauer. Die Situation auf dem Parkplatz stand jetzt auch wieder in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik in der Diskussion.