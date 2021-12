Nach Unruhe unter den Eltern über den Wechsel in der Leitung des Kindergartens „Farbenfroh“ in Stetten scheint nun Ruhe einzukehren. Anke Krüger, die neue Leiterin der Einrichtung, sowie der Elternbeirat berichten von positiven Gesprächen.

